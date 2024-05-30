明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

政府研各部門指定政務官督導資訊系統 「數字辦」補底

【明報專訊】近期接連有政府部門及公營機構電子系統發生故障或資料外泄，政府正制訂新措施加強管理。創新科技及工業局長孫東昨在立法會回應議員質詢時表示，稍後公布的新措施，將要求各政策局或部門指定一名首長級第三級（D3）或以上代表，負責為轄下電子系統負責，並向政府資訊科技總監辦公室（資科辦）或未來成立的數字政策辦公室（數字辦）報備。孫又稱，下半年起會引入攻防演練，助識別政府內潛在網絡安全風險。

孫東：攻防演練識別網安風險

立法會人事編制小組委員會昨日討論將資科辦及效率促進辦公室（效率辦）合併為數字辦的建議，政府目標今年7月下旬落實。孫東稱，數字辦成立後「首項任務」是確保今後電子系統推出更暢順，進一步加強網絡資訊安全。

根據政府文件，合併後效率辦現有職位將轉撥數字辦，不涉額外開支，數字辦首長「數字政策專員」將由現時的資訊科技總監出任。當局亦已預留撥款，應付新設「助理數字政策專員（內地及產業合作）」職位開支，負責「數據過河」等政策，年薪及福利涉361.7萬元。

孫東形容，各局或各部門就資訊及網絡安全「肩負第一防線的責任」，為進一步加強相關角色，正研究措施，要求局或部門指明D3以上政務官，直接督導資訊系統保安風險評估及審計工作，以及加強網絡風險檢測、抽查和審計等；局或部門亦要委任高級人員，負責監督私隱影響評估（PIA）的落實。

被問到新機制下如有事故向誰問責或有否罰則，孫東稱新措施會清楚列明局或部門要確實肩負的監督責任及角色，未來成立的數字辦亦要負起相關責任，有關政策短期內會由政府高層向所有部門發出，「說到做到」，新安排亦涵蓋公營機構。

私隱署研強制資料外泄通報

政府資訊科技總監黃志光稱，日後數字辦會做好「補底」工作，包括與公務員學院合作安排培訓課程，加強各部門領導的網絡安全意識，亦將抽查不同系統，做漏洞及滲透測試，並模擬黑客攻擊，以及早發現系統問題。

私隱保障方面，私隱專員公署正審視《個人資料（私隱）條例》，包括研究設強制的個人資料外泄通報機制、要求資料使用者制訂個人資料保留時限政策、賦權私隱專員判處行政罰款等。公署正詳細研究其他司法管轄區法例，考慮香港情况再制訂修例時間表。

上 / 下一篇新聞

港超乙組12將帥涉打假波 橫跨3季 3人疑「艇仔」 有人一季外圍投注逾百萬
港超乙組12將帥涉打假波 橫跨3季 3人疑「艇仔」 有人一季外圍投注逾百萬
北區今季升港超 涉案教練梁志榮屬前港腳
北區今季升港超 涉案教練梁志榮屬前港腳
維護體壇廉潔 廉署辦誠信領導課程防貪指南
維護體壇廉潔 廉署辦誠信領導課程防貪指南
脫罪上訴機制 初選案開例否惹關注 今起16被告聽判 保釋門檻須按國安法
脫罪上訴機制 初選案開例否惹關注 今起16被告聽判 保釋門檻須按國安法
黎智英認「生事者」 國安法後仍籲悼六四
黎智英認「生事者」 國安法後仍籲悼六四
穿櫃桶80萬 浸大學生會前財秘認罪
穿櫃桶80萬 浸大學生會前財秘認罪
屠龍隊長稱錄影會面時身體不適 「講咗唔正確嘅嘢」
屠龍隊長稱錄影會面時身體不適 「講咗唔正確嘅嘢」
自閉青年fb揚言殺警 官索精神報告
自閉青年fb揚言殺警 官索精神報告
客貨車突開車門 鐵騎「攝罅」撞傷
客貨車突開車門 鐵騎「攝罅」撞傷
新入境總部「星牆」證婚 兩月46對新人預約
新入境總部「星牆」證婚 兩月46對新人預約
研偕灣區處理廢物 謝展寰：垃圾非送焚燒
研偕灣區處理廢物 謝展寰：垃圾非送焚燒
屋邨4%吉舖 當局「顧投標公平」不擬減租紓困
屋邨4%吉舖 當局「顧投標公平」不擬減租紓困
機場債務1240億 三跑融資「大致完成」
機場債務1240億 三跑融資「大致完成」
立會通過加煙稅 控煙諮詢結果下月有
立會通過加煙稅 控煙諮詢結果下月有
維園嘉年華「年年辦下去」 不怕市民攜燭入場 「有警方喺度」
維園嘉年華「年年辦下去」 不怕市民攜燭入場 「有警方喺度」
八旬翁識破冒子電騙 助擒騙徒阻另一騙案
八旬翁識破冒子電騙 助擒騙徒阻另一騙案
涉刑毁黃家駒墓 少年申保釋再被拒
涉刑毁黃家駒墓 少年申保釋再被拒
機械臂助脊椎手術更精準 港大去年引入 20病人療效增併發減
機械臂助脊椎手術更精準 港大去年引入 20病人療效增併發減
與13歲女童性交阻嚇作供 青年認10罪
與13歲女童性交阻嚇作供 青年認10罪
菲漢三狎女友女兒囚6年 官斥近企圖強姦
菲漢三狎女友女兒囚6年 官斥近企圖強姦
觀塘小巴的士相撞9人傷
觀塘小巴的士相撞9人傷
活在灣區：梁錦松：大灣區醫療融合互補優勢 內地藥物價格廉宜 港創新藥使用靈活
活在灣區：梁錦松：大灣區醫療融合互補優勢 內地藥物價格廉宜 港創新藥使用靈活
【Emily】內地出境遊滿意度 澳門第1香港第7
【Emily】內地出境遊滿意度 澳門第1香港第7
【Emily】粵港澳應急救援聯合演練 模擬地震塌樓
【Emily】粵港澳應急救援聯合演練 模擬地震塌樓
【Emily】社工抗議註冊局修例 批狄志遠扮代表
【Emily】社工抗議註冊局修例 批狄志遠扮代表
【Emily】上海睇Formula E 民記搲重臨香江
【Emily】上海睇Formula E 民記搲重臨香江
【Emily】楊潤雄：傾緊《城寨》劇照道具辦展
【Emily】楊潤雄：傾緊《城寨》劇照道具辦展
【Emily】星航之鑑 灣航要求全程扣安全帶
【Emily】星航之鑑 灣航要求全程扣安全帶
明報65周年：相知相伴 走過65
明報65周年：相知相伴 走過65