新入境總部「星牆」證婚 兩月46對新人預約

新總部位於將軍澳寶邑路61號，大樓有兩座，分別為行政及執法大樓，前者主要為行政辦公室、各公共服務辦事處和職員設施等，除了提供證件辦理，亦有婚姻、出生登記等服務；後者主要為執法部和遣送審理及訴訟部的辦公室。

新總部設置44部「申請個人證件服務站」及10部「領取個人證件服務站」。入境處稱待《人事登記條例》完成修例後，合資格人士換領身分證時，可以全自助形式遞交申請，屆時市民可在「申請個人證件服務站」同時申請身分證及特區護照，現時新總部的「申請個人證件服務站」提供基本的護照申請服務，身分證申請可在同一樓層的29個櫃台辦理。

位於大樓地下的婚姻登記處設有用作證婚的婚禮禮堂，以及心形花圃和婚禮花園。禮堂可容納約80人，今年3月起已接受申請，下月26日起啟用，一日可供23對新人證婚，每節時段為15分鐘，市民需提早約15日預約。禮堂內有可調節為黃、藍、綠、紫及粉紅色的燈光系統，亦設有星光效果的特色背景幕牆，以添浪漫氣氛。

黃君彥表示，位於灣仔的入境事務大樓已服務逾30年，空間開始不足夠，不少組別和辦公室分散各區政府大樓或租用私人物業，加上政府決定分期將灣仔海旁3座政府大樓的辦公室遷往其他地區，以騰出用地發展會議展覽設施，遂在將軍澳重置總部。

灣仔登記處申領身分證至2026

灣仔入境事務大樓2樓的收件箱及1樓的投遞箱，分別於下月8日中午12時及下月11日下午5時起停止服務。黃君彥稱，灣仔人事登記處將繼續提供申領身分證及相關服務至2026年，其後會與政府產業署研究會否在港島區覓地設區內辦事處，繼續提供相關服務，而市民仍可繼續在海港政府大樓申領旅行證件。