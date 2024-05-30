明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

新入境總部「星牆」證婚 兩月46對新人預約

【明報專訊】將軍澳入境處新總部大樓將於下月11日啟用，提供身分證、護照辦理、出生及婚姻登記等服務。首席入境事務主任（服務質素）黃君彥預計大樓每日有6500人次使用。總部設有服務站，暫可讓市民自助申辦護照，待相關法例修訂後將可一併自助申辦身分證；另有婚禮禮堂，內設有星光效果的特色背景幕牆，目前已有46對新人預約。

新總部位於將軍澳寶邑路61號，大樓有兩座，分別為行政及執法大樓，前者主要為行政辦公室、各公共服務辦事處和職員設施等，除了提供證件辦理，亦有婚姻、出生登記等服務；後者主要為執法部和遣送審理及訴訟部的辦公室。

新總部設置44部「申請個人證件服務站」及10部「領取個人證件服務站」。入境處稱待《人事登記條例》完成修例後，合資格人士換領身分證時，可以全自助形式遞交申請，屆時市民可在「申請個人證件服務站」同時申請身分證及特區護照，現時新總部的「申請個人證件服務站」提供基本的護照申請服務，身分證申請可在同一樓層的29個櫃台辦理。

位於大樓地下的婚姻登記處設有用作證婚的婚禮禮堂，以及心形花圃和婚禮花園。禮堂可容納約80人，今年3月起已接受申請，下月26日起啟用，一日可供23對新人證婚，每節時段為15分鐘，市民需提早約15日預約。禮堂內有可調節為黃、藍、綠、紫及粉紅色的燈光系統，亦設有星光效果的特色背景幕牆，以添浪漫氣氛。

黃君彥表示，位於灣仔的入境事務大樓已服務逾30年，空間開始不足夠，不少組別和辦公室分散各區政府大樓或租用私人物業，加上政府決定分期將灣仔海旁3座政府大樓的辦公室遷往其他地區，以騰出用地發展會議展覽設施，遂在將軍澳重置總部。

灣仔登記處申領身分證至2026

灣仔入境事務大樓2樓的收件箱及1樓的投遞箱，分別於下月8日中午12時及下月11日下午5時起停止服務。黃君彥稱，灣仔人事登記處將繼續提供申領身分證及相關服務至2026年，其後會與政府產業署研究會否在港島區覓地設區內辦事處，繼續提供相關服務，而市民仍可繼續在海港政府大樓申領旅行證件。

上 / 下一篇新聞

港超乙組12將帥涉打假波 橫跨3季 3人疑「艇仔」 有人一季外圍投注逾百萬
港超乙組12將帥涉打假波 橫跨3季 3人疑「艇仔」 有人一季外圍投注逾百萬
北區今季升港超 涉案教練梁志榮屬前港腳
北區今季升港超 涉案教練梁志榮屬前港腳
維護體壇廉潔 廉署辦誠信領導課程防貪指南
維護體壇廉潔 廉署辦誠信領導課程防貪指南
脫罪上訴機制 初選案開例否惹關注 今起16被告聽判 保釋門檻須按國安法
脫罪上訴機制 初選案開例否惹關注 今起16被告聽判 保釋門檻須按國安法
黎智英認「生事者」 國安法後仍籲悼六四
黎智英認「生事者」 國安法後仍籲悼六四
穿櫃桶80萬 浸大學生會前財秘認罪
穿櫃桶80萬 浸大學生會前財秘認罪
屠龍隊長稱錄影會面時身體不適 「講咗唔正確嘅嘢」
屠龍隊長稱錄影會面時身體不適 「講咗唔正確嘅嘢」
自閉青年fb揚言殺警 官索精神報告
自閉青年fb揚言殺警 官索精神報告
客貨車突開車門 鐵騎「攝罅」撞傷
客貨車突開車門 鐵騎「攝罅」撞傷
政府研各部門指定政務官督導資訊系統 「數字辦」補底
政府研各部門指定政務官督導資訊系統 「數字辦」補底
研偕灣區處理廢物 謝展寰：垃圾非送焚燒
研偕灣區處理廢物 謝展寰：垃圾非送焚燒
屋邨4%吉舖 當局「顧投標公平」不擬減租紓困
屋邨4%吉舖 當局「顧投標公平」不擬減租紓困
機場債務1240億 三跑融資「大致完成」
機場債務1240億 三跑融資「大致完成」
立會通過加煙稅 控煙諮詢結果下月有
立會通過加煙稅 控煙諮詢結果下月有
維園嘉年華「年年辦下去」 不怕市民攜燭入場 「有警方喺度」
維園嘉年華「年年辦下去」 不怕市民攜燭入場 「有警方喺度」
八旬翁識破冒子電騙 助擒騙徒阻另一騙案
八旬翁識破冒子電騙 助擒騙徒阻另一騙案
涉刑毁黃家駒墓 少年申保釋再被拒
涉刑毁黃家駒墓 少年申保釋再被拒
機械臂助脊椎手術更精準 港大去年引入 20病人療效增併發減
機械臂助脊椎手術更精準 港大去年引入 20病人療效增併發減
與13歲女童性交阻嚇作供 青年認10罪
與13歲女童性交阻嚇作供 青年認10罪
菲漢三狎女友女兒囚6年 官斥近企圖強姦
菲漢三狎女友女兒囚6年 官斥近企圖強姦
觀塘小巴的士相撞9人傷
觀塘小巴的士相撞9人傷
活在灣區：梁錦松：大灣區醫療融合互補優勢 內地藥物價格廉宜 港創新藥使用靈活
活在灣區：梁錦松：大灣區醫療融合互補優勢 內地藥物價格廉宜 港創新藥使用靈活
【Emily】內地出境遊滿意度 澳門第1香港第7
【Emily】內地出境遊滿意度 澳門第1香港第7
【Emily】粵港澳應急救援聯合演練 模擬地震塌樓
【Emily】粵港澳應急救援聯合演練 模擬地震塌樓
【Emily】社工抗議註冊局修例 批狄志遠扮代表
【Emily】社工抗議註冊局修例 批狄志遠扮代表
【Emily】上海睇Formula E 民記搲重臨香江
【Emily】上海睇Formula E 民記搲重臨香江
【Emily】楊潤雄：傾緊《城寨》劇照道具辦展
【Emily】楊潤雄：傾緊《城寨》劇照道具辦展
【Emily】星航之鑑 灣航要求全程扣安全帶
【Emily】星航之鑑 灣航要求全程扣安全帶
明報65周年：相知相伴 走過65
明報65周年：相知相伴 走過65