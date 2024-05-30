明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

自閉青年fb揚言殺警 官索精神報告

【明報專訊】21歲無業男涉嫌在facebook上發布12則帖文，內容提到殺警及殺特首，呼籲6萬人手持武器闖入政府總部及官員辦事處。他被控一項煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害罪，昨日（29日）在區域法院承認控罪。因應被告患有自閉症及輕度弱智，法官林偉權認為被告犯案很大可能與其精神健康及智力有關，遂為其索取感化報告及兩份精神科報告，以得知是否適合接受醫院令。案件押後至6月12日判刑。

被告陳俊浩（21歲），報稱無業，被控於2023年9月13日至10月10日期間，在香港意圖使公職人員身體受嚴重傷害，而非法煽惑其他人非法及惡意傷害他們。

輕度弱智

辯方稱表達異於常人

庭上提及，被告患有自閉症及輕度弱智，接受特殊教育至中五，畢業後尚未就業，須每天服藥及定期覆診。辯方亦向法庭確認被告的行為及表達能力異於常人，需「花啲工夫」與被告溝通。林官昨詢問控方，會否認為判處醫院令或感化令不適合；控方表示無特別立場。法官終決定索取報告，協助判刑。

承認案情指被告以名為「Guinn Somi」的帳戶，在社交媒體facebook上發布12則帖文，包括稱「黑警死╳咗，光復陳特首」，並在用戶「陳潔盈」的版面留言「殺狗殺死黑警超」。2023年10月，被告在用戶「Tony Wong」的版面留言「2萬個大力闖入立法會，2萬個大力闖入政府總部，2萬多個關（闖）入特首辦」，又詢問對方計劃成功後會否有私家車協助逃走，再邀請傳媒、召開記者會。警方在同月24日拘捕被告，他於警誡下承認持有「Guinn Somi」帳戶，於網上認識上述兩名用戶，但未曾與他們見面。

【案件編號：DCCC 88/24】

上 / 下一篇新聞

港超乙組12將帥涉打假波 橫跨3季 3人疑「艇仔」 有人一季外圍投注逾百萬
港超乙組12將帥涉打假波 橫跨3季 3人疑「艇仔」 有人一季外圍投注逾百萬
北區今季升港超 涉案教練梁志榮屬前港腳
北區今季升港超 涉案教練梁志榮屬前港腳
維護體壇廉潔 廉署辦誠信領導課程防貪指南
維護體壇廉潔 廉署辦誠信領導課程防貪指南
脫罪上訴機制 初選案開例否惹關注 今起16被告聽判 保釋門檻須按國安法
脫罪上訴機制 初選案開例否惹關注 今起16被告聽判 保釋門檻須按國安法
黎智英認「生事者」 國安法後仍籲悼六四
黎智英認「生事者」 國安法後仍籲悼六四
穿櫃桶80萬 浸大學生會前財秘認罪
穿櫃桶80萬 浸大學生會前財秘認罪
屠龍隊長稱錄影會面時身體不適 「講咗唔正確嘅嘢」
屠龍隊長稱錄影會面時身體不適 「講咗唔正確嘅嘢」
客貨車突開車門 鐵騎「攝罅」撞傷
客貨車突開車門 鐵騎「攝罅」撞傷
新入境總部「星牆」證婚 兩月46對新人預約
新入境總部「星牆」證婚 兩月46對新人預約
政府研各部門指定政務官督導資訊系統 「數字辦」補底
政府研各部門指定政務官督導資訊系統 「數字辦」補底
研偕灣區處理廢物 謝展寰：垃圾非送焚燒
研偕灣區處理廢物 謝展寰：垃圾非送焚燒
屋邨4%吉舖 當局「顧投標公平」不擬減租紓困
屋邨4%吉舖 當局「顧投標公平」不擬減租紓困
機場債務1240億 三跑融資「大致完成」
機場債務1240億 三跑融資「大致完成」
立會通過加煙稅 控煙諮詢結果下月有
立會通過加煙稅 控煙諮詢結果下月有
維園嘉年華「年年辦下去」 不怕市民攜燭入場 「有警方喺度」
維園嘉年華「年年辦下去」 不怕市民攜燭入場 「有警方喺度」
八旬翁識破冒子電騙 助擒騙徒阻另一騙案
八旬翁識破冒子電騙 助擒騙徒阻另一騙案
涉刑毁黃家駒墓 少年申保釋再被拒
涉刑毁黃家駒墓 少年申保釋再被拒
機械臂助脊椎手術更精準 港大去年引入 20病人療效增併發減
機械臂助脊椎手術更精準 港大去年引入 20病人療效增併發減
與13歲女童性交阻嚇作供 青年認10罪
與13歲女童性交阻嚇作供 青年認10罪
菲漢三狎女友女兒囚6年 官斥近企圖強姦
菲漢三狎女友女兒囚6年 官斥近企圖強姦
觀塘小巴的士相撞9人傷
觀塘小巴的士相撞9人傷
活在灣區：梁錦松：大灣區醫療融合互補優勢 內地藥物價格廉宜 港創新藥使用靈活
活在灣區：梁錦松：大灣區醫療融合互補優勢 內地藥物價格廉宜 港創新藥使用靈活
【Emily】內地出境遊滿意度 澳門第1香港第7
【Emily】內地出境遊滿意度 澳門第1香港第7
【Emily】粵港澳應急救援聯合演練 模擬地震塌樓
【Emily】粵港澳應急救援聯合演練 模擬地震塌樓
【Emily】社工抗議註冊局修例 批狄志遠扮代表
【Emily】社工抗議註冊局修例 批狄志遠扮代表
【Emily】上海睇Formula E 民記搲重臨香江
【Emily】上海睇Formula E 民記搲重臨香江
【Emily】楊潤雄：傾緊《城寨》劇照道具辦展
【Emily】楊潤雄：傾緊《城寨》劇照道具辦展
【Emily】星航之鑑 灣航要求全程扣安全帶
【Emily】星航之鑑 灣航要求全程扣安全帶
明報65周年：相知相伴 走過65
明報65周年：相知相伴 走過65