自閉青年fb揚言殺警 官索精神報告

被告陳俊浩（21歲），報稱無業，被控於2023年9月13日至10月10日期間，在香港意圖使公職人員身體受嚴重傷害，而非法煽惑其他人非法及惡意傷害他們。

輕度弱智

辯方稱表達異於常人

庭上提及，被告患有自閉症及輕度弱智，接受特殊教育至中五，畢業後尚未就業，須每天服藥及定期覆診。辯方亦向法庭確認被告的行為及表達能力異於常人，需「花啲工夫」與被告溝通。林官昨詢問控方，會否認為判處醫院令或感化令不適合；控方表示無特別立場。法官終決定索取報告，協助判刑。

承認案情指被告以名為「Guinn Somi」的帳戶，在社交媒體facebook上發布12則帖文，包括稱「黑警死╳咗，光復陳特首」，並在用戶「陳潔盈」的版面留言「殺狗殺死黑警超」。2023年10月，被告在用戶「Tony Wong」的版面留言「2萬個大力闖入立法會，2萬個大力闖入政府總部，2萬多個關（闖）入特首辦」，又詢問對方計劃成功後會否有私家車協助逃走，再邀請傳媒、召開記者會。警方在同月24日拘捕被告，他於警誡下承認持有「Guinn Somi」帳戶，於網上認識上述兩名用戶，但未曾與他們見面。

【案件編號：DCCC 88/24】