屠龍隊長稱錄影會面時身體不適 「講咗唔正確嘅嘢」

屠龍小隊隊長黃振強繼續作供，辯方質疑黃因為想掩飾其庭上供辭與口供有出入，才藉詞稱當日與警方錄影會面時身體不適，黃不同意。辯方又問，黃向警方聲稱他2019年10月20日在尖沙嘴與旺角衝突中，只曾堵路、傳送物資及「和理非」示威，但實際上他曾投擲汽油彈，故他在說謊；黃稱他接受警方調查時狀態不佳及遭武力對待，才「講咗唔正確嘅嘢」。

控方覆問時，黃稱2019年12月8日早上，他在半夢半醒間遭警方突擊拘捕，同日兩次錄影會面，且沒有睡眠時間，惟黃同意警員在開始會面時曾確認他的精神狀况正常。黃又稱，同年12月1日，他在Telegram群組提及翌日有大遊行，故想組織一場行動，首被告張俊富回覆一張看似是小孩在微笑的貼圖。控方問該貼圖意思為何，黃稱「我估佢係興奮同期待嘅意思」，聽罷張俊富在犯人欄內發笑。

同意警曾確認精神正常

辯方早前質疑，黃以受傷為藉口拒絕試槍，但沒有相關醫療紀錄證明；黃在覆問下解釋，沒有醫療紀錄是因為他們受傷後一般不會到正式診所就醫，但他曾於同年11月12日在Telegram群組內稱中大前線「好正」，以及翌日拍攝他在中大受傷的傷勢。

黃早前亦指張俊富只負責運輸工作，黃在覆問下補充，運輸工作是「功能之一」，並指張曾在Telegram群組問及隊友需否450元的伸縮棍，如隊友想使用，張可幫忙「入貨」。至同年10月3日，張問吳智鴻「係咪有軍刀，想搵把玩吓」，黃稱不清楚張想借用軍刀是否與同月1日有示威者被警方開槍擊中有關，因為「之前所有社運情緒都會牽涉在內」。

辯方早前另指，女被告劉佩凝對黃的指示言聽計從，控方問，劉是否曾向黃透露警方CID調查他們之事，黃稱劉從示威者打聽到警方CID正調查「育龍」，故劉提議開設新的Telegram帳戶處理籌款，黃遂授權劉開戶。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）