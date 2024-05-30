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港聞

港聞二

穿櫃桶80萬 浸大學生會前財秘認罪

【明報專訊】浸大學生會前財務秘書涉去年以活動開支為名，盜取學生會共80萬元。他昨於九龍城裁判法院承認兩項盜竊罪，須還押候判。案情指被告兩度訛稱獲學生會批准，提取共80萬元支票舉辦活動，調查發現大部分款項轉入被告的個人證券戶口。辯方求情稱被告因貪念犯案，寄望投資賺錢後「補番條數」。

被告姚希縉（現24歲）為浸大宗教及哲學系畢業生，辯方求情稱其父親已退休，母親確診乳癌，他須承擔養家的責任；他曾申請貸款幫補母親醫療開支，因學生身分被拒，所以犯事。

求情稱養家 願全額賠償

辯方提到被告已深刻反省錯誤，願意全額賠償80萬元，而涉案證券戶口仍有51萬元餘款，需時提取現金還款。裁判官遂將案件押後至6月17日判刑，以索取背景報告和處理還款。

案情指浸大學生會持有兩個銀行戶口，由學生會主席、副主席或財務秘書作授權簽署人簽發支票，以應付日常運作開支，莊姓行政助理負責保管授權人簽署的空白支票。被告2022年7月起任學生會財務秘書，有關內閣於2023年5月請辭，由林姓控方證人暫代主席。

控方證人核數時，發現兩筆無紀錄的支票，涉及共80萬元。行政助理接獲查詢，始發現被告曾就兩筆開支作虛假陳述。被告分別於2023年2月及4月，向行政助理訛稱獲學生會批准，提取30萬及50萬元舉辦活動，獲開出支票。行政助理向涉事學生會主席及副主席查詢，兩人均稱不知情。被告被捕後保持緘默，警方調查發現被告將其中近60萬元轉至證券戶口。

【案件編號：KCCC 1778/23】

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