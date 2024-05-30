黎智英認「生事者」 國安法後仍籲悼六四

控方昨日起播放國安法生效前涉及黎智英的影片，黎2019年7月10出席美國保衛民主基金會（FDD）的座談會，美國前陸軍副參謀長基恩（Jack Keane）、前副國防部長沃夫維茲（Paul Wolfowitz）也有出席。主持提到黎會見時任美國副總統彭斯和部分參議員，黎確認有向對方表示若無美國支持，很難反抗下去，亦有向彭斯和時任美國國務卿蓬佩奧稱「請說一些話鼓勵港人，尤其是年輕的一群」。

指反修例運動是「最後一戰」

片段中黎主張美國不應紙上談兵，應展示誠意，以行動支持，例如派議員來港，強調香港在國際取得的支持愈多，對內地經濟上的依賴愈小，愈有能力反抗。他認為反修例運動是港人「最後一戰」，運動展示港人的道德和勇氣；談到當時發生不久的立法會衝突，黎覺得衝突破壞程度低，示威者不是暴徒，只是一群知道自己做什麼的年輕人。

稱對內地指控感「榮幸」

黎表示中共管治人民的方法就是高壓控制，當他們發現控制不了那些「麻煩人」，便會動用武力將之「除去」，香港的情况最終有可能演變成天安門鎮壓。有出席者問到，北京表明不滿美國干涉內政，更暗示黎有意嘗試在港製造混亂，黎表示對內地的指控感到「榮幸」，指港府欲奪取港人的自由，他沒有中共般破壞法治，不會在乎他們的評價。

受外媒訪問 重申不會離港

控方另外播放多條黎接受外國媒體訪問的片段，其中一段於2020年5月26日美國CNN發布，黎重申不會離港，承認自己為其中一名「生事者」（troublemaker），「我不能製造麻煩後離去」。同年6月2日《蘋果》發布一段有關六四事件的影片，旁白提及黎因六四事件創立《蘋果》，現在中共不但要令《蘋果》收聲，國安法更要把維園最後一點燭光吹熄，黎稱會參與兩日後的六四悼念活動。審訊下周一續。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）