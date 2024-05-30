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脫罪上訴機制 初選案開例否惹關注 今起16被告聽判 保釋門檻須按國安法

【明報專訊】經歷118日審訊，「35+」初選案今早（30日）起一連兩天裁決，《港區國安法》指定法官將宣判16人串謀顛覆國家政權罪成與否。立法會去年通過修例，賦權律政司在高院國安法案件提「案件呈述」上訴。假設有被告獲判無罪，控方有權上訴，其間法庭要按國安法保釋門檻，決定被告須否還押。目前國安案件未有脫罪先例，初選案會否有人罪名不成立，律政司又會否即時上訴，料為聆訊焦點。

16名不認罪被告包括筆名「李伯盧」的吳政亨（42歲，起訴時年齡，下同）、前公民黨區議員鄭達鴻（32歲）、灣仔區議會前主席楊雪盈（34歲）、前南區區議員彭卓棋（26歲）、民協前副主席何啟明（32歲）、前深水埗區議員劉偉聰（53歲）、民主黨前立法會議員黃碧雲（61歲）、民協前主席施德來（38歲）、前網媒「立場新聞」記者何桂藍（30歲）、人民力量前主席陳志全（48歲）、學生鄒家成（24歲）、民主黨前立法會議員林卓廷（43歲）、社民連前立法會議員梁國雄（64歲）、區政聯盟前召集人柯耀林（49歲）、前公民黨區議員李予信（27歲），以及前醫管局員工陣線主席余慧明（33歲）。

同案另31人已認罪，而上述16人從去年2月起受審至12月審結。控方傳召4名「從犯證人」作供，為已認罪的立法會前議員區諾軒、前民主動力召集人趙家賢、前民動副召集人鍾錦麟，以及阿布泰國生活百貨創辦人林景楠。

2020年民主派舉辦初選，有逾61萬人投票。對於為何構成顛覆罪，控方指各人協議民主派取得立會多數議席後，「無差別」否決政府財政預算案，藉此要脅政府回應反修例「五大訴求」。控方指各人明知政府不會滿足五大訴求，卻提倡無差別否決財案，旨在觸發顛覆政權，促成法律學者、同案認罪被告戴耀廷的「攬炒」論述。

案件由法官陳慶偉、李運騰和陳仲衡審理，不設陪審團審訊。立會去年7月三讀通過修訂《刑事訴訟程序條例》，就國安法指定法官的無罪裁決，增設控方上訴機制。被告獲判無罪後，上訴庭可以推翻無罪裁決，甚至頒令重審。

江樂士：倘控方上訴 可即處理保釋問題

前刑事檢控專員江樂士表示，若法庭判被告罪脫，律政司可立即表明擬上訴，假設控辯雙方準備好，法庭可立即處理脫罪被告的保釋問題。他引述《刑事訴訟程序條例》指出，保釋決定受國安法第42條規限，除非法庭有充分理由相信被告不會繼續危害國安，否則不會批准保釋。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）

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