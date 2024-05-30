北區今季升港超 涉案教練梁志榮屬前港腳

同時踢低級別聯賽 上季曾效力聖約瑟

北區足球會為2002年在足總及區議會倡導設立丙組（地區）聯賽而成立，成軍多年均在低組別聯賽角逐。2017至2023年由高力集團冠名以「高力北區」名義參賽，其中上季在港甲以第三名完成後，申請升上港超獲批，改由均業建築冠名贊助，以「均業北區」名義角逐今季港超。

廉署去年拘23人 4人下月訊

廉署去年5月展開「碧草」行動，拘捕包括11名足球員及一名主教練等共23人，其中3名球員及一名俗稱「艇仔」的外圍波中介人，涉於2021至2023年兩個賽季的港超和港甲賽事，誘使他人「打假波」或在賭博作弊，被廉署起訴共5罪。3名球員包括案發時先後效力港會及愉園的霍斌仁、中西區體育會現役後衛盧斯安奴、時任深水埗體育會門將屠俊翹。案件於2月在東區裁判法院提堂，4名被告毋須答辯，控方表示需進一步調查，包括查閱WhatsApp通訊紀錄和索取博彩專家意見。裁判官將案件押後至下月27日再訊，各人獲准保釋，須交出旅遊證件、不得離港和不得接觸控方證人。