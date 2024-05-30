港超乙組12將帥涉打假波 橫跨3季 3人疑「艇仔」 有人一季外圍投注逾百萬

本報昨就球隊是否涉案、球隊跟進措施等以信息向梁志榮查詢，他稱正身處日本，「現在唔方便講太多」。

中國香港足球總會會長貝鈞奇昨日回覆本報查詢時強調，今次屬個別事件。足總於新聞稿稱將全面協助廉署調查，強調對足球舞弊行為零容忍，又稱有採用專業運動監察機構Sportradar的賽事監察服務，監測「盤口」有否異常，亦會定期檢視有關數據報告，與廉署緊密溝通。港超聯賽會亦發聲明，對案件涉港超聯賽表示遺憾，強調絕不容忍貪污及任何破壞本地足球廉潔的行為，相信該案為個別事件。

貝鈞奇：個別事件 政府着邀廉署檢視聯賽安排

文體旅局出稿稱，貪污「打假波」不單違法，更與體育公平競賽的原則背道而馳，「絕對不能容忍」；鑑於事態嚴重，已要求足總邀請廉署全面檢視港超及其他級別聯賽的安排，堵塞貪污漏洞。

廉署執行處首席調查主任鄭礎明昨日表示，12名涉案本地男子介乎24至54歲，其中一名主教練及兩名球員來自一支現役港超球隊；一名教練及4名球員來自一支乙組聯賽球隊；一名球員來自另一支乙組球隊；另外3人為俗稱「艇仔」的外圍賭注中介人，本身亦為3支本地足球隊的主教練及球員，但有關球隊不涉打假波。涉案賽事包括今屆港超聯數場球賽，以及2021/22、2022/23年球季的乙組賽事。

教練戴帽拿樽打暗號 球員受賄數千至數萬

廉署調查發現，被捕兩名教練涉透過向作賽球員「打暗號」，如戴帽、脫下外套、拿起水樽等指令，以操控指定入球或角球數目、或贏輸比數等，亦透過場外親信在非法外圍賭博投注獲利，個別被捕人在單一賽季外圍投注額超過100萬元。鄭稱，涉案總金額仍在調查，而調查顯示被捕人加入球圈前已互相認識，有參與外圍賭博習慣，加入球圈後試圖拉攏球員，惟過程不太順利，形容被捕人行動並非很有組織。鄭又說，廉署會邀請本地及國際其他執法機構協助，包括檢視懷疑涉案的球賽片段，由專家證人分析是否涉造假。

港超深水埗曾覆網民 稱禁涉案球員訓練參賽

港超球會深水埗昨在facebook回覆網民留言時曾稱，有球員或涉及中介外圍賽事罪行，但不涉該隊賽事，目前已被暫停訓練及禁止參與球隊活動及賽事，強調將全力配合廉署調查，對打擊不當行為及嚴懲相關犯罪者刻不容緩，惟及後該留言已刪除。

貝鈞奇表示，今次有涉案球員及教練出自港超球隊，有別過往主要涉及低組別聯賽；他們因貪財做出相關行為，形成不良風氣。對於鄭礎明昨稱行賄行為「是會令到球圈好像病毒般，貪污情况是會感染球圈」，貝稱足總及廉署會積極打擊違法行為，「好多球會負責人、領導都是受害者，混入不良分子，影響整個球隊表現」，會否懲罰涉案人則視乎廉署調查結果。

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