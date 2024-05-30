明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

港超乙組12將帥涉打假波 橫跨3季 3人疑「艇仔」 有人一季外圍投注逾百萬

【明報專訊】廉政公署繼去年5月拘捕涉「打假波」的23人，周一（27日）再拘12名涉打假波男子，包括一支香港超級聯賽球隊的兩名球員及一名主教練（見表），指他們涉2021年起3個球季打假波，在非法外圍賭博獲利，每名球員每場賽事可獲賄款介乎數千至數萬元，違反《防止賄賂條例》及《賭博條例》等。被捕人均准保釋候查，廉署不排除有進一步行動。據了解，涉案港超球隊為均業北區，主教練為梁志榮，其中一隊乙組球隊為聖約瑟。涉為外圍賭注中介的3人，據悉一人來自港超深水埗，一人為港超標準流浪教練招重文，但3人所屬球隊不涉「打假波」。

本報昨就球隊是否涉案、球隊跟進措施等以信息向梁志榮查詢，他稱正身處日本，「現在唔方便講太多」。

中國香港足球總會會長貝鈞奇昨日回覆本報查詢時強調，今次屬個別事件。足總於新聞稿稱將全面協助廉署調查，強調對足球舞弊行為零容忍，又稱有採用專業運動監察機構Sportradar的賽事監察服務，監測「盤口」有否異常，亦會定期檢視有關數據報告，與廉署緊密溝通。港超聯賽會亦發聲明，對案件涉港超聯賽表示遺憾，強調絕不容忍貪污及任何破壞本地足球廉潔的行為，相信該案為個別事件。

貝鈞奇：個別事件 政府着邀廉署檢視聯賽安排

文體旅局出稿稱，貪污「打假波」不單違法，更與體育公平競賽的原則背道而馳，「絕對不能容忍」；鑑於事態嚴重，已要求足總邀請廉署全面檢視港超及其他級別聯賽的安排，堵塞貪污漏洞。

廉署執行處首席調查主任鄭礎明昨日表示，12名涉案本地男子介乎24至54歲，其中一名主教練及兩名球員來自一支現役港超球隊；一名教練及4名球員來自一支乙組聯賽球隊；一名球員來自另一支乙組球隊；另外3人為俗稱「艇仔」的外圍賭注中介人，本身亦為3支本地足球隊的主教練及球員，但有關球隊不涉打假波。涉案賽事包括今屆港超聯數場球賽，以及2021/22、2022/23年球季的乙組賽事。

教練戴帽拿樽打暗號 球員受賄數千至數萬

廉署調查發現，被捕兩名教練涉透過向作賽球員「打暗號」，如戴帽、脫下外套、拿起水樽等指令，以操控指定入球或角球數目、或贏輸比數等，亦透過場外親信在非法外圍賭博投注獲利，個別被捕人在單一賽季外圍投注額超過100萬元。鄭稱，涉案總金額仍在調查，而調查顯示被捕人加入球圈前已互相認識，有參與外圍賭博習慣，加入球圈後試圖拉攏球員，惟過程不太順利，形容被捕人行動並非很有組織。鄭又說，廉署會邀請本地及國際其他執法機構協助，包括檢視懷疑涉案的球賽片段，由專家證人分析是否涉造假。

港超深水埗曾覆網民 稱禁涉案球員訓練參賽

港超球會深水埗昨在facebook回覆網民留言時曾稱，有球員或涉及中介外圍賽事罪行，但不涉該隊賽事，目前已被暫停訓練及禁止參與球隊活動及賽事，強調將全力配合廉署調查，對打擊不當行為及嚴懲相關犯罪者刻不容緩，惟及後該留言已刪除。

貝鈞奇表示，今次有涉案球員及教練出自港超球隊，有別過往主要涉及低組別聯賽；他們因貪財做出相關行為，形成不良風氣。對於鄭礎明昨稱行賄行為「是會令到球圈好像病毒般，貪污情况是會感染球圈」，貝稱足總及廉署會積極打擊違法行為，「好多球會負責人、領導都是受害者，混入不良分子，影響整個球隊表現」，會否懲罰涉案人則視乎廉署調查結果。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞

北區今季升港超 涉案教練梁志榮屬前港腳
北區今季升港超 涉案教練梁志榮屬前港腳
維護體壇廉潔 廉署辦誠信領導課程防貪指南
維護體壇廉潔 廉署辦誠信領導課程防貪指南
脫罪上訴機制 初選案開例否惹關注 今起16被告聽判 保釋門檻須按國安法
脫罪上訴機制 初選案開例否惹關注 今起16被告聽判 保釋門檻須按國安法
黎智英認「生事者」 國安法後仍籲悼六四
黎智英認「生事者」 國安法後仍籲悼六四
穿櫃桶80萬 浸大學生會前財秘認罪
穿櫃桶80萬 浸大學生會前財秘認罪
屠龍隊長稱錄影會面時身體不適 「講咗唔正確嘅嘢」
屠龍隊長稱錄影會面時身體不適 「講咗唔正確嘅嘢」
自閉青年fb揚言殺警 官索精神報告
自閉青年fb揚言殺警 官索精神報告
客貨車突開車門 鐵騎「攝罅」撞傷
客貨車突開車門 鐵騎「攝罅」撞傷
新入境總部「星牆」證婚 兩月46對新人預約
新入境總部「星牆」證婚 兩月46對新人預約
政府研各部門指定政務官督導資訊系統 「數字辦」補底
政府研各部門指定政務官督導資訊系統 「數字辦」補底
研偕灣區處理廢物 謝展寰：垃圾非送焚燒
研偕灣區處理廢物 謝展寰：垃圾非送焚燒
屋邨4%吉舖 當局「顧投標公平」不擬減租紓困
屋邨4%吉舖 當局「顧投標公平」不擬減租紓困
機場債務1240億 三跑融資「大致完成」
機場債務1240億 三跑融資「大致完成」
立會通過加煙稅 控煙諮詢結果下月有
立會通過加煙稅 控煙諮詢結果下月有
維園嘉年華「年年辦下去」 不怕市民攜燭入場 「有警方喺度」
維園嘉年華「年年辦下去」 不怕市民攜燭入場 「有警方喺度」
八旬翁識破冒子電騙 助擒騙徒阻另一騙案
八旬翁識破冒子電騙 助擒騙徒阻另一騙案
涉刑毁黃家駒墓 少年申保釋再被拒
涉刑毁黃家駒墓 少年申保釋再被拒
機械臂助脊椎手術更精準 港大去年引入 20病人療效增併發減
機械臂助脊椎手術更精準 港大去年引入 20病人療效增併發減
與13歲女童性交阻嚇作供 青年認10罪
與13歲女童性交阻嚇作供 青年認10罪
菲漢三狎女友女兒囚6年 官斥近企圖強姦
菲漢三狎女友女兒囚6年 官斥近企圖強姦
觀塘小巴的士相撞9人傷
觀塘小巴的士相撞9人傷
活在灣區：梁錦松：大灣區醫療融合互補優勢 內地藥物價格廉宜 港創新藥使用靈活
活在灣區：梁錦松：大灣區醫療融合互補優勢 內地藥物價格廉宜 港創新藥使用靈活
【Emily】內地出境遊滿意度 澳門第1香港第7
【Emily】內地出境遊滿意度 澳門第1香港第7
【Emily】粵港澳應急救援聯合演練 模擬地震塌樓
【Emily】粵港澳應急救援聯合演練 模擬地震塌樓
【Emily】社工抗議註冊局修例 批狄志遠扮代表
【Emily】社工抗議註冊局修例 批狄志遠扮代表
【Emily】上海睇Formula E 民記搲重臨香江
【Emily】上海睇Formula E 民記搲重臨香江
【Emily】楊潤雄：傾緊《城寨》劇照道具辦展
【Emily】楊潤雄：傾緊《城寨》劇照道具辦展
【Emily】星航之鑑 灣航要求全程扣安全帶
【Emily】星航之鑑 灣航要求全程扣安全帶
明報65周年：相知相伴 走過65
明報65周年：相知相伴 走過65