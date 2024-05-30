明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞
活在灣區

港聞二

活在灣區：梁錦松：大灣區醫療融合互補優勢 內地藥物價格廉宜 港創新藥使用靈活

【明報專訊】港人北上消費購物蔚然成風，最近港人在內地尋求高性價比的服務範疇延伸至醫療領域。醫療服務覆蓋內地及香港的新風天域集團，最近擴大旗下的香港腫瘤醫療服務規模，集團聯合創始人兼董事長梁錦松表示，內地在藥物價格方面確具優勢，但香港的優勢在創新藥使用上，認為大灣區醫療融合可互補優勢。

明報記者 劉敬華

最近愈來愈多港人選擇北上就醫，新風天域集團聯合創始人兼首席執行官吳啟楠表示，港人北上就醫是個新趨勢，以該集團在深圳的醫院為例，去年下半年開始有來自香港的患者，去年9月香港病人佔新病人比例約5%，至去年11月比例已升至10%，目前已增至20%，增長趨勢十分明顯，在此趨勢下，旗下的深圳醫院已設港人服務專區，並提供廣東話服務。

深醫院兩成新病人來自香港

對於港人北上就醫，梁錦松指出，內地醫療確有很多優勢，尤其是藥物價格的優勢，以一種肺癌藥為例，同一種藥，同一個患者，在香港每月藥費達5.5萬港元，在內地每月藥費只需4500元人民幣，差距如此巨大，主要由於內地藥物是由政府集體採購，此採購機制非常有效，大規模的採購有助降低藥價。香港綜合腫瘤中心聯合創辦人潘冬平表示，港人前往深圳愈來愈方便，加上內地醫療服務價格較香港廉宜，對於負擔不起本港私院治療費用，到本港公立醫院求醫則要面對較長時間輪候的重症患者，或會考慮北上就醫，預期隨着大灣區逐步融合，港人北上就醫將無可避免成為趨勢。

高永文：香港癌症患者存活率較高

不過，香港行政會議成員高永文表示，不擔心港人北上就醫，因為香港醫療服務也有自身的優勢，如醫療領域與國際接軌，使用創新的治療模式，特別是在腫瘤方面，目前香港癌症患者存活率較內地高，本港醫生對國際最新癌症醫學研究的掌握較快較好，是其中一個原因。梁錦松指出，香港醫生的訓練模式與歐美等地區接近，醫療體系也較接近西方，可快速汲收西方的創新治療方案，而且在藥物方面，海外藥物在香港審批上市的時間相對內地為短，加上即使是未註冊藥物，香港也有「指定患者藥物使用計劃」（Named Patient Program），令香港在使用創新藥方面有一定的靈活性。

吳啟楠：港可擔醫藥樞紐角色

吳啟楠認為，雖然大灣區已推出「港澳藥械通」，但目前引入藥品的規模不算大，香港在引入創新藥方面仍有很大優勢，更認為在大灣區醫療融合上，香港可擔當大灣區醫藥樞紐的角色，協助內地創新藥走向國際，及海外創新藥進入內地。梁錦松補充，內地及香港醫療各具優勢下，大灣區醫療融合可互補優勢，為區內民眾帶來更優質的醫療服務。高永文也指出，內地及香港醫學界增加交流，將有助提升內地及香港的醫療服務水平，包括醫學水平及管理水平，認為內地及香港的醫療服務可同步提升。

人口老化 腫瘤病人基數趨升

鑑於看到本港醫療在大灣區發展的優勢，最近新風天域集團在香港收購了腫瘤醫療機構香港綜合腫瘤中心。收購完成後，新風天域旗下的大灣區醫療板塊包括希愈醫療、深圳新風和睦家醫院、廣州和睦家醫院及香港綜合腫瘤中心，將會組成「新風大灣區醫療」，形成一個大灣區跨境醫療保健生態系統。梁錦松指出，腫瘤發病常見於高齡人士（見圖），更有外國專家認為腫瘤是老人病的一種，隨着人口老化，內地及香港的腫瘤發病率將愈來愈高，目前中國每年新增腫瘤病人數目達500萬人，香港也是高發地區，現時包括香港在內，去年大灣區新增腫瘤病人數目接近50萬，腫瘤治療需求愈來愈大。吳啟楠補充，去年大灣區新增腫瘤病人數目，較10年前增加1倍，還要留意50萬人是首次發病人數，隨着腫瘤治療存活率提升，逐步變成慢性病，也有復發的可能，意味未來在大灣區腫瘤病人的基數會愈來愈大。

內地愈來愈多人負擔得起港醫療

吳啟楠透露，腫瘤治療是集團其中一個增長較快的領域，整個集團在腫瘤內科的收入3年間約增6倍，還未有計算在放射科、外科及康復治療等其他方面的增長，未來大灣區在腫瘤治療方面仍有很多發展空間，而香港在腫瘤治療方面具優勢，目前中國腫瘤5年存活率約40%，香港腫瘤的5年存活率則達70%，主要基於香港在早期發現、早期確診、創新療法及創新藥物方面較具優勢，雖然近年內地的腫瘤存活率也在快速提升中，但認為香港仍可保持一定優勢，在採用海外創新治療方法、創新醫療器械及創新藥物方面的成熟度仍較內地為高。潘冬平也指出，近年內地不乏負擔得起香港醫療費用、並期望使用海外創新藥物的腫瘤病患者選擇來港治療，相信未來內地及香港的腫瘤治療可互補，內地及香港病人可因應個人經濟狀况及治療需求，而選擇在內地或香港接受治療。

[活在灣區]

相關字詞﹕大灣區GBA專題 大灣區醫療融合 腫瘤

上 / 下一篇新聞

港超乙組12將帥涉打假波 橫跨3季 3人疑「艇仔」 有人一季外圍投注逾百萬
港超乙組12將帥涉打假波 橫跨3季 3人疑「艇仔」 有人一季外圍投注逾百萬
北區今季升港超 涉案教練梁志榮屬前港腳
北區今季升港超 涉案教練梁志榮屬前港腳
維護體壇廉潔 廉署辦誠信領導課程防貪指南
維護體壇廉潔 廉署辦誠信領導課程防貪指南
脫罪上訴機制 初選案開例否惹關注 今起16被告聽判 保釋門檻須按國安法
脫罪上訴機制 初選案開例否惹關注 今起16被告聽判 保釋門檻須按國安法
黎智英認「生事者」 國安法後仍籲悼六四
黎智英認「生事者」 國安法後仍籲悼六四
穿櫃桶80萬 浸大學生會前財秘認罪
穿櫃桶80萬 浸大學生會前財秘認罪
屠龍隊長稱錄影會面時身體不適 「講咗唔正確嘅嘢」
屠龍隊長稱錄影會面時身體不適 「講咗唔正確嘅嘢」
自閉青年fb揚言殺警 官索精神報告
自閉青年fb揚言殺警 官索精神報告
客貨車突開車門 鐵騎「攝罅」撞傷
客貨車突開車門 鐵騎「攝罅」撞傷
新入境總部「星牆」證婚 兩月46對新人預約
新入境總部「星牆」證婚 兩月46對新人預約
政府研各部門指定政務官督導資訊系統 「數字辦」補底
政府研各部門指定政務官督導資訊系統 「數字辦」補底
研偕灣區處理廢物 謝展寰：垃圾非送焚燒
研偕灣區處理廢物 謝展寰：垃圾非送焚燒
屋邨4%吉舖 當局「顧投標公平」不擬減租紓困
屋邨4%吉舖 當局「顧投標公平」不擬減租紓困
機場債務1240億 三跑融資「大致完成」
機場債務1240億 三跑融資「大致完成」
立會通過加煙稅 控煙諮詢結果下月有
立會通過加煙稅 控煙諮詢結果下月有
維園嘉年華「年年辦下去」 不怕市民攜燭入場 「有警方喺度」
維園嘉年華「年年辦下去」 不怕市民攜燭入場 「有警方喺度」
八旬翁識破冒子電騙 助擒騙徒阻另一騙案
八旬翁識破冒子電騙 助擒騙徒阻另一騙案
涉刑毁黃家駒墓 少年申保釋再被拒
涉刑毁黃家駒墓 少年申保釋再被拒
機械臂助脊椎手術更精準 港大去年引入 20病人療效增併發減
機械臂助脊椎手術更精準 港大去年引入 20病人療效增併發減
與13歲女童性交阻嚇作供 青年認10罪
與13歲女童性交阻嚇作供 青年認10罪
菲漢三狎女友女兒囚6年 官斥近企圖強姦
菲漢三狎女友女兒囚6年 官斥近企圖強姦
觀塘小巴的士相撞9人傷
觀塘小巴的士相撞9人傷
【Emily】內地出境遊滿意度 澳門第1香港第7
【Emily】內地出境遊滿意度 澳門第1香港第7
【Emily】粵港澳應急救援聯合演練 模擬地震塌樓
【Emily】粵港澳應急救援聯合演練 模擬地震塌樓
【Emily】社工抗議註冊局修例 批狄志遠扮代表
【Emily】社工抗議註冊局修例 批狄志遠扮代表
【Emily】上海睇Formula E 民記搲重臨香江
【Emily】上海睇Formula E 民記搲重臨香江
【Emily】楊潤雄：傾緊《城寨》劇照道具辦展
【Emily】楊潤雄：傾緊《城寨》劇照道具辦展
【Emily】星航之鑑 灣航要求全程扣安全帶
【Emily】星航之鑑 灣航要求全程扣安全帶
明報65周年：相知相伴 走過65
明報65周年：相知相伴 走過65