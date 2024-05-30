八旬翁識破冒子電騙 助擒騙徒阻另一騙案

與家人聯絡 揭發騙局報警

觀塘警區刑事調查隊督察黃俊熹指，82歲老翁前日早上接獲冒認兒子騙徒來電，訛稱因涉刑事案被警方扣查，急需10萬元保釋金，事主因擔心兒子，不虞有詐，並相約同日下午3時半到觀塘月華街交付「保釋金」，他準備現金時與家人聯絡，揭發受騙，即報警。

警方經部署後，探員預早在約定地點埋伏，在原定時間前15分鐘，探員發現一名男子在附近出現，並與另一名72歲老婦交收現金，探員上前截查，該老婦同樣墮入「猜猜我是誰」電騙。警方經調查後相信，老婦於當日中午接到「女婿」來電，因涉刑事案件被捕，急需將5萬元給其友人作為保釋金，其後老婦在指定時間、地點，按指示交「保釋金」。

37歲無業男被捕

37歲姓黃的被捕男子，報稱無業，由探員帶署扣查，相信他由詐騙集團安排在同一地點向兩名事主分別收取10萬及5萬元。警方將繼續追查詐騙集團其他成員，兩事主在事件中均沒有損失，案件由觀塘區刑事調查隊跟進。