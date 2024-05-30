維園嘉年華「年年辦下去」 不怕市民攜燭入場 「有警方喺度」

廣東社團總會、福建社團聯會等同鄉社團去年首度在六四及前後日子於維園舉辦家鄉市集嘉年華，今年6月1日至5日再度舉行，昨日介紹活動安排。佘德聰表示，嘉年華日期按維園何時能提供場地而定，他相信現時社會穩定，不會有人趁機示威，「去年都不見有人搞事」。他說，今年保安安排與去年相同，入場須接受安檢，大會沒有聘請保安，有與警方保持聯絡，但不清楚屆時警力安排。

主要自資有申資助 料20萬客

今次活動將文體旅局、政制局、保安局、民青局列為支持單位，廣東社團總會第一執行主席鄧清河表示，嘉年華主要由各同鄉社團自行出資，預計有20萬人入場，亦有向政府申請「同鄉文化推廣計劃」資助。資助計劃每年預留1000萬元讓同鄉社團申請撥款，每項活動最高資助額為20萬元，4月底已截止申請，暫未公布審批結果。

冀壯大愛國愛港基礎

福建社團聯會主席施清流表示，冀參與活動的市民能體驗中華文化，「壯大愛國愛港的社會基礎」，並稱嘉年華「會一年一年辦下去，一年比一年更精彩」。

嘉年華開放時間為下午4時半至晚上9時半，周日（2日）提早至早上10時半開放。

220攤位賣啤酒麻辣燙

抽獎六両金小米華為手機

籌委會稱，今年設逾220個攤位，包括逾20個熟食攤檔，提供啤酒、麻辣燙、烤全羊等食物，亦有特色文藝表演、非物質文化遺產展覽等。嘉年華設抽獎活動，提供300份獎品總值逾70萬元，包括六両黃金、小米和華為手機等。