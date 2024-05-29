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4個月468假客服騙案 淘寶翁失44萬

【明報專訊】「假冒客服」騙案呈上升趨勢。警方指出，今年首4個月錄得468宗相關騙案，合共損失1.57億元，其中4月錄得207宗，較3月升近八成。有六旬淘寶用家上月收到自稱客服的騙徒來電，稱他已申請VIP會籍、需付2000元，事主要求取消，騙徒訛稱其銀行戶口被封鎖，並全程以視像通話指示事主開設新虛擬銀行戶口及轉帳。事主在8小時疲勞轟炸下轉帳，損失44萬元。

涉抖音微信騙案本月冒起

商業罪案調查科反詐騙協調中心總督察尹佩儀表示，本年首4個月的案件均為假冒網購平台客服，但本月開始冒起涉及不同類型平台客服的騙案，包括抖音、TikTok等短片平台，微信、支付寶等支付平台，以及電訊商。她稱，很多受害人在假日接到騙徒電話，無法親身到銀行了解，加上騙徒要求短時間內完成手續，令他們未有核實受騙。

視像指示8小時 事主嘆崩潰

69歲馬先生（化名）上月收到自稱客服的騙徒來電，指他已申請VIP會籍，每年需付400元港元，為期5年。馬提出取消會籍後，對方着他一小時內親身到「中銀大廈經濟網絡調解中心」辦理手續。馬表示未能抽空前往，加上當日為周六，欲待工作天再到銀行處理。他隨後被轉駁至「銀行職員」，對方要求提供所有銀行戶口及信用卡資料核對，馬信以為真，遂提供資料。

騙徒其後稱馬先生的銀行戶口會被封鎖，要求額外開設虛擬銀行戶口集中資金，再轉到指定戶口作解鎖，並承諾稍後會退款。馬先生稱，騙徒全程以視像通話指示操作，歷時約8小時，「跟住程序一路不斷咁做，經過好多次轉帳，做到個人都已經開始接近精神崩潰」，最終轉走共44萬元。他說，完成轉帳後仍未發現可疑，數日後收到銀行信件，始知被騙。

商業罪案調查科反詐騙協調中心高級督察郭麗兒指出，最大損失個案發生在今年1月，涉款416萬元，一名70歲的女保險經紀受假淘寶及銀行客服所騙，欲以轉帳將戶口解凍，最終損失291萬儲蓄及125萬信用卡透支。

尹表示，警方已聯絡相關平台分享騙徒犯案手法，並取得協助以制定防騙警示。淘寶發聲明提醒，用家所有支付及退款均在淘寶應用程式進行，職員不會用個人手機或非官方客服電話致電消費者索取個人銀行資料。

相關字詞﹕淘寶 商業罪案調查科 警方 騙案 假冒客服

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