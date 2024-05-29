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私煙案宗數飈支數減 海關倡修例增罰則

【明報專訊】海關今年首4月破獲5590宗走私私煙案，較去年同期升54%，檢獲私煙約1.48億支，較去年同期逾3億支減少，相信走私分子由貨櫃經海路，改靠旅客以「螞蟻搬家」形式走私。海關建議修例加強罰則，包括提升定額罰款金額、將買賣私煙最高罰增至罰款200萬及監禁7年，另正研究將私煙活動納入「有組織及嚴重罪行」。

旅客「螞蟻搬家」 劏房公屋儲存

海關2月19日至5月14日展開代號「風暴」大型反私煙行動，3個月偵破4726宗案件，檢獲約1.39億支懷疑私煙、約105公斤雪茄及約1525公斤「製成煙草」，估計市值共約6.25億元，應課稅值共約4.54億元。海關共拘捕4347人（15至89歲），扣查26輛懷疑用作分銷私煙的車，相信已打擊私煙集團收入來源。

4個月拘205街頭買賣者

海關稅收罪案調查科監督劉良智表示，行動中發現有不法分子利用新界偏遠位置，如鄉郊鐵皮屋及村屋儲存大量私煙，亦利用劏房或自住公屋單位作儲存倉，企圖利用人煙稠密地方掩飾，逃避偵查及分散私煙。零售方面，截至今年4月，海關拘捕205名街頭買賣私煙的人，大部分為買家及自用，每人被搜出介乎100至6200支私煙，合共約33萬支。

「白牌煙」方面，劉良智稱私煙集團將私煙偽裝成已完稅香煙，以可觀利潤招攬士多、報攤等零售販商分銷，今年檢獲約3000萬支「白牌煙」，佔整體18%，在其中一案拘捕3名報攤及士多店主和店員，以及貨車司機及工人，在儲存倉及銷售點檢獲103萬支「白牌煙」。對於有指連鎖超市疑售「白牌煙」，海關助理關長（情報及調查）賴子榮稱已跟進，包括查核文件及單據等，暫無發現違規，經執法及宣傳，「白牌煙」情况已收斂。

包裝難辨白牌煙 倡看價錢

賴子榮承認市民難靠包裝分辨「白牌煙」，但其售價可低至40至50元，較每包煙稅66元更低，相信可藉此辨別。海關建議在《應課稅品條例》加入假定，如煙草產品價格低於稅額，可推定該產品屬未完稅，冀增執法成效。被問香煙印上指定完稅標籤的進度，賴稱在完成可行性研究後，會參考專家意見，落實推行細節。

賴表示，《應課稅品條例》中私煙活動現行最高罰款100萬及監禁兩年，罰則不合時宜，冀增至罰款200萬及監禁7年，看齊《進出口條例》中其他走私貨物，而從事私煙活動者有可能屬集團經營，海關正研究將走私香煙納入《有組織及嚴重罪行條例》，以便海關凍結及充公犯罪得益，以及要求法庭增加刑罰。另外，目前旅客如攜帶過量煙草入境，須繳付超額攜帶的煙草應課稅值5倍的罰款再加2000元，以代替檢控，賴說去年有逾5000名旅客遭罰款，海關希望增加即場罰款金額，加強阻嚇。

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