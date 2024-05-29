申請者多擬與內地網約平台合作 運署：牌照無限制

高德地圖：樂意合作

高德地圖回覆本報查詢稱，非常願意與香港的士業界探討技術合作與未來發展。運輸署於文件稱，根據牌照條件，只要車隊分別提供手機程式、網頁及電話熱線預約渠道，而渠道並非用作預訂非的士車隊牌照指明之的士或車輛，並沒限制多個車隊共用一個召車App。

有信可奪市佔率 有憂成本高

香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭及的士小巴商總會理事長周國強均稱正探討與內地網約車平台合作。黃說，車隊會維持提供自家召車App，但考慮到要遊客下載各個的士車隊App有困難，故盼與內地遊客慣用平台合作提供召車服務，「業界需要內地客支撐生意」。周則認為只要出動「銀彈攻勢」提供優惠，本地人也會轉用內地平台叫的士，有信心可從現有網約平台Uber等重奪市場佔有率。

的士業議會副主席吳坤成認為內地網約車平台成熟，合作或是好事，惟的士車隊營運成本已高，憂業界參考內地平台提供優惠搶客，「有冇咁多錢燒」。