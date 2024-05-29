明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

申請者多擬與內地網約平台合作 運署：牌照無限制

【明報專訊】的士車隊牌照要求車隊須提供網約渠道，本報在運輸署一份回應申請者查詢的公開文件發現，有申請者提出，內地「滴滴」手機應用程式容許乘客選擇單個/多個車隊的士，方便乘客毋須分別下載多個車隊App，問署方如日後「滴滴」可預約到其車隊的士，可否被視為符合牌照要求，毋須提供單獨召車App。署方於文件回應稱，牌照條件本身無限制多個車隊共用一個召車手機程式。多個申請者向本報承認，正考慮與「滴滴」、「高德打車」等內地網約平台合作，認為遊客多用相關程式，有利爭取遊客生意。

高德地圖：樂意合作

高德地圖回覆本報查詢稱，非常願意與香港的士業界探討技術合作與未來發展。運輸署於文件稱，根據牌照條件，只要車隊分別提供手機程式、網頁及電話熱線預約渠道，而渠道並非用作預訂非的士車隊牌照指明之的士或車輛，並沒限制多個車隊共用一個召車App。

有信可奪市佔率 有憂成本高

香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭及的士小巴商總會理事長周國強均稱正探討與內地網約車平台合作。黃說，車隊會維持提供自家召車App，但考慮到要遊客下載各個的士車隊App有困難，故盼與內地遊客慣用平台合作提供召車服務，「業界需要內地客支撐生意」。周則認為只要出動「銀彈攻勢」提供優惠，本地人也會轉用內地平台叫的士，有信心可從現有網約平台Uber等重奪市場佔有率。

的士業議會副主席吳坤成認為內地網約車平台成熟，合作或是好事，惟的士車隊營運成本已高，憂業界參考內地平台提供優惠搶客，「有冇咁多錢燒」。

相關字詞﹕運輸署 的士 高德地圖 高德打車 滴滴 滴滴出行 的士車隊

上 / 下一篇新聞

暫任副校名單突現 港大校委通過 張翔指「震驚」 暫任首席副校王于漸變相降職
暫任副校名單突現 港大校委通過 張翔指「震驚」 暫任首席副校王于漸變相降職
女童頭傷仁濟縫針 心臟停18分鐘危殆 院方指罕見查隱疾
女童頭傷仁濟縫針 心臟停18分鐘危殆 院方指罕見查隱疾
消息：當局研垃圾輸內地焚化 要顧內地民情技術問題 法規嚴格需中央批准
消息：當局研垃圾輸內地焚化 要顧內地民情技術問題 法規嚴格需中央批准
1億個指定袋公屋派 零售點停售
1億個指定袋公屋派 零售點停售
沒重推徵費時間表 謝展寰：要顧民情 適時再提
沒重推徵費時間表 謝展寰：要顧民情 適時再提
簽減廢約章可獲派袋 物管業：值得參與
簽減廢約章可獲派袋 物管業：值得參與
倘因徵費加管理費 物監：應與業主協商
倘因徵費加管理費 物監：應與業主協商
周冠威《幻愛》撤映 MCL無提原因
周冠威《幻愛》撤映 MCL無提原因
穿制服避講粗口 的士車隊申牌超額 不利國安可釘牌 CCTV留底28天供警查閱
穿制服避講粗口 的士車隊申牌超額 不利國安可釘牌 CCTV留底28天供警查閱
私煙案宗數飈支數減 海關倡修例增罰則
私煙案宗數飈支數減 海關倡修例增罰則
4個月468假客服騙案 淘寶翁失44萬
4個月468假客服騙案 淘寶翁失44萬
賽車釀兩死 司機囚58月 求情稱「餘生愧疚」 官斥駕駛行為自私
賽車釀兩死 司機囚58月 求情稱「餘生愧疚」 官斥駕駛行為自私
公路失控猛撼「龍門架」 馬糞收集車司機送院不治
公路失控猛撼「龍門架」 馬糞收集車司機送院不治
NGO騙教局千萬撥款 董事判監4年半
NGO騙教局千萬撥款 董事判監4年半
產學研1+批出24項目 資助逾10億 涵8範疇涉醫藥AI新能源
產學研1+批出24項目 資助逾10億 涵8範疇涉醫藥AI新能源
評審其一原則 看「獨角獸」潛力
評審其一原則 看「獨角獸」潛力
灣區熱搜：灣區保育祠堂文化 有留鬧市有列古蹟 功能式微價值猶存
灣區熱搜：灣區保育祠堂文化 有留鬧市有列古蹟 功能式微價值猶存
灣區熱搜：廣州陳家祠：享譽「嶺南建築明珠」 雕繪工藝精
灣區熱搜：廣州陳家祠：享譽「嶺南建築明珠」 雕繪工藝精
灣區熱搜：深圳鄭氏宗祠：科企商廈環繞 摩登傳統相映
灣區熱搜：深圳鄭氏宗祠：科企商廈環繞 摩登傳統相映
灣區熱搜：江門祠堂街：集明清建築 曾有136座
灣區熱搜：江門祠堂街：集明清建築 曾有136座
黎押前訪問料港終將「一國一制」 稱堅決反抗 不會認罪
黎押前訪問料港終將「一國一制」 稱堅決反抗 不會認罪
【Emily】山東文物展 鎮館之寶《亞醜鉞》亮相 港出土文物同場展 對比齊魯嶺南文化
【Emily】山東文物展 鎮館之寶《亞醜鉞》亮相 港出土文物同場展 對比齊魯嶺南文化
【Emily】攝影泰斗鏡頭下香港 新聞博覽館辦「橋叔」專題展
【Emily】攝影泰斗鏡頭下香港 新聞博覽館辦「橋叔」專題展
【Emily】睽違6年 國際酒展重返香港
【Emily】睽違6年 國際酒展重返香港
【Emily】無創產檢之父盧煜明再奪國際大獎
【Emily】無創產檢之父盧煜明再奪國際大獎
明報65周年 多元精英 聚首一堂
明報65周年 多元精英 聚首一堂