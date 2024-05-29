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穿制服避講粗口 的士車隊申牌超額 不利國安可釘牌 CCTV留底28天供警查閱

【明報專訊】的士車隊牌照申請周五截止，運輸署擬發最多5個牌，據悉反應踴躍，至少七八隊申請。根據署方評審標準，評分最重為「車輛質量/安全設備」和「司機管理及質素」，申請人須詳述如何培訓司機，多新車及電動車可加分，亦須安裝閉路電視（CCTV）記錄車廂情况。「服務水平」則要求繁忙時段須有至少八成可召喚比率。牌照條件亦加入多項要求，如司機需穿制服及避免講粗口，車隊服務不利國安、欠效率可釘牌。有申請者稱牌照要求合理，但競爭激烈下，業界或需靠購入更多新車及電車爭取加分，憂未必夠資金換車。

有申請者另向本報表示，正探討與內地網約車平台「滴滴」、「高德打車」等合作提供召車服務，就遊客生意「搶攤」（見另稿）。

據悉結果最快7月中公布。運輸署回覆稱，將按評分標準評審申請，結果7月公布。的士車隊須於獲批牌照後一年內、不遲於明年中開始營運。

的士車隊可就預定行程自訂收費，在咪表外收取一筆事先與乘客協定的預約費，或事前協定整筆車費，類似現有網約車。運輸署早前已就車隊規模、車齡及服務等提出要求，混合或市區的士車隊須有300至1000輛的士、新界的士車隊須有100至350輛；的士加入車隊時車齡不得超過3年；須提供網約渠道及電子支付、車廂安裝CCTV等。

至少兩種電子支付 設充電器

本報翻查申請文件發現，運輸署提出更多具體要求。服務方面，早晚繁忙時段須確保車隊至少80%的士可供召喚、須提供至少兩種電子支付方式、每輛的士需有充電設備、CCTV紀錄須保存至少28天及隨時可供警方和執法機構查閱。牌照條件則列明，車隊持牌人須確保司機穿制服、避免向乘客講粗口，每月向運輸署交營運報告、每年交周年財務帳目；另設釘牌條款，車隊服務不利國安、欠效率可釘牌。

換新車加分 料起動成本數千萬

綜合業界消息，至少有七八隊申請牌照，當中一兩隊為新界的士車隊。的士小巴商總會理事長周國強稱，其順安車行將與其他團體合組申請混合的士車隊牌照，涉約350至400輛的士。周認為牌照申請條款合理，相信日後車廂有錄影，司機會有禮待客，業界反應較預期熱烈，因大家均渴望成立車隊抗衡白牌車，料需透過購入新車、電車爭取「加分」，加上本身牌照已要求車齡不能超過3年 ，他估計業界需大批換車買車才符合條件，初步估計起動成本至少數千萬元，憂慮資金有困難。

有稱穿著參考制服團隊 設面試

香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭則稱，將與10多間車行合組新界的士車隊，共1500輛的士供靈活調配。黃估計車隊營運成本每月廿多萬元，擔心競爭激烈下「財團級」背景車隊可能較有優勢，自言未必有信心獲批。他認為申請文件新增要求不難達到，更透露制服已有初步概念，或參考制服團隊，表現優秀司機可「膊頭有花」。

至於國安條款，黃稱挑選司機時將面試，不會直接問政治立場，但要求提供有否刑事案底紀錄。

相關字詞﹕網約車 黃羽庭 周國強 運輸署 的士 的士車隊

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