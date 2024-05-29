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周冠威《幻愛》撤映 MCL無提原因

【明報專訊】由反修例運動紀錄片《時代革命》導演周冠威執導的愛情電影《幻愛》，原定6月15及28日在洲立影藝（MCL）旗下尖沙嘴The ONE戲院重映，惟昨午3時MCL突然宣布取消放映，無提原因。本報向MCL查詢取消放映原因，獲回覆「無回應」。周冠威稱由於MCL沒公布原因，不方便猜測，惟對於電影界及文化界一而再、再而三出現活動突然取消，感無奈及荒謬。

MCL電影院昨午在facebook公布「特備節目《幻愛》取消放映及退款安排」，經票房購買受影響場次的觀眾可於一個月內到戲院憑票尾退款；網上購票的觀眾則會經信用卡自動退款，但沒交代取消放映原因。

周冠威向本報表示，起初不知放映活動，直至活動公開約一日前才獲MCL通知，「我也幾開心的，突然有重映的機會」。直至昨晚深夜他留意到網民討論放映的宣傳帖文消失，「總之我們得到的回覆是沒有任何的原因告訴我們，只是說取消了，就是這麼簡單」。

周不揣測原因 嘆已變日常

他說對於電影界及文化界接連有活動突然取消感無奈及荒謬，「變成一個日常，誇張一點說」。被問會否擔心日後創作受影響，他稱需要學會接受，在夾縫中求存，強調暫無放棄的念頭，「這個接受不是覺得這件事情（被取消電影放映）是對的，而是怎樣維持自己的平安，去繼續專注自己做的事情」。

《幻愛》講述精神分裂症康復者與心理輔導員的愛情故事，由劉俊謙和蔡思韵主演。周冠威曾執導電影《十年》其中一個單元〈自焚者〉，並曾拍攝關於反修例運動的紀錄片《時代革命》，於2021年獲台灣金馬獎頒發最佳紀錄片獎。

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