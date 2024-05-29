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港聞

港聞二

倘因徵費加管理費 物監：應與業主協商

【明報專訊】部分屋苑早前因垃圾徵費計劃調升管理費。物業管理業監管局表示，因應徵費押後已向持牌物管公司發出通告，物管公司應與業主組織協商如何處理因垃圾徵費而增加的費用，處理方法可以是退款；又或撥入管理基金，待日後再實施計劃時使用等。

物監局主席黃江天表示，若屋苑已購入指定袋和增加清潔人手，應與業主組織、業主、客戶一起商討，決定如何處理有關費用和資源。黃強調物管公司須向業主清晰解釋管理費的調整幅度，若不退還有關費用以作為撥備，有關金額不能作其他用途。

可退款 或撥備作他用

香港物業服務聯盟主席甄韋喬表示，如何處理因計劃而增加管理費，須視乎業主們的意願，並透過協商處理。甄表示，若業主希望退回便退回，如不退回亦可暫存，他日有需要時作其他用途，包括維修大廈等。他又說，有些屋苑已購置回收設施，他認為沒必要撤回，因未來始終要做垃圾分類回收。

另外，香港環境衛生業界大聯盟召集人甄瑞嫻昨在港台節目《千禧年代》表示，政府暫緩垃圾徵費屬明智決定，因市民未完全接受徵費，若按原定日子推行，有可能令前線清潔工人及市民爭執，同時增加分類收集垃圾、匯報違規等工序，並擔心若市民屆時不配合會令工作變得困難。甄亦指法例無保障清潔工。

（垃圾徵費）

相關字詞﹕垃圾徵費

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