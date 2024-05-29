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簽減廢約章可獲派袋 物管業：值得參與

【明報專訊】今年6月1日起，政府推出《減廢回收約章》，鼓勵私人屋苑的物業管理、業主立案法團或居民組織簽署並承諾在處所內提供分類回收設施，以及把回收物妥善交由回收商處理，便可獲政府提供免費指定垃圾袋。香港物業服務聯盟主席甄韋喬表示，雖然計劃鼓勵作用不大，但值得參與，不但有助屋苑節省買垃圾袋成本，長遠也需做回收工作，建議政府資助屋苑設置回收設施。

指長遠仍需做回收

參與《約章》的條件包括在每座住宅樓宇設置至少一套分類回收桶，包括紙張、金屬、塑膠、玻璃容器、紙包飲品盒及廚餘；另須安排回收商處理上述回收物，亦可把回收物交往「綠在區區」設施。申請人須每3個月提交一次證明文件，例如最近一次由回收商發出的回收物收集紀錄或單據等。

在今年11月30日前成功簽署的住宅，每個住戶每兩個月獲派發一包40個指定袋，為期6個月，指定袋運輸費用須由申請屋苑全數支付，指定袋亦不得轉售或分發予其他人。除了私人屋苑，過渡房屋、租置屋邨及其他資助房屋計劃的屋苑也可參與計劃。

助減成本 料多屋苑參與

甄韋喬表示，雖然指定袋的價值在暫緩計劃後下降，但可助物管公司減省每月向住戶派發垃圾袋的費用，相信仍有相當大比例的屋苑會參加。他又說，政府可考慮向屋苑補貼費用，例如安裝閉路電視，未來需執法時可用來舉證。

（垃圾徵費）

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