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沒重推徵費時間表 謝展寰：要顧民情 適時再提

【明報專訊】政府沒提再實施垃圾徵費日期。環境及生態局長謝展寰昨再解畫，稱不適宜定下重推時間表，指非純粹硬件問題，更多是社會民情是否可接納；從經驗所見，政府需慢慢宣傳教育，未來會不斷評估社會民情，當民情適當時會再次提出，「現階段與其定時間表，不如看什麼工夫做得更多、更好，會更加實際」。他稱日後優化計劃後可能會分階段推行，令社會較易接受。

謝展寰於港台節目《千禧年代》表示，相信在絕大部分市民反對如期實施垃圾徵費的情况下，政府一定要認真考慮民情；又指「先行先試」結果顯示，法例有必須優化的地方，若按照原有方式執行，「相信會有好大問題」。

他強調，「不是今天放棄這個概念、放棄這個工具」，但要先做好減廢回收，校正市民焦點，再看能否優化計劃。

綠惜地球總幹事劉祉鋒於同一節目表示，政府欠缺「兩個心，一個力」，分別是對自己的信心及推動垃圾徵費的決心，他指政府有整個環保署團隊推動及其他部門協助，應該有信心如期實施；「力」則指政府好像欠缺執行能力。劉認為政府沒提及再實施日期，反映推行信心很弱。

環團：政府缺信心決心執行力

劉稱不少機構向其表示已準備就緒，亦有中產人士稱每個月或只多付約50元十分「濕碎」，認為政府好像將負面反應放大。

（垃圾徵費）

相關字詞﹕垃圾徵費

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