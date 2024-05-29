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港聞

港聞二

1億個指定袋公屋派 零售點停售

【明報專訊】政府前日宣布暫緩原定8月1日實施的垃圾徵費，未來會推行一系列工作，包括6月1日起逐步向公屋戶每月免費派發20個指定袋，為期6個月。環保署昨回覆本報查詢稱，署方會向約84萬個公屋戶派發，本報推算派發總量約1億個（見表）。另外，載於垃圾徵費專題網頁的獲授權零售點已不存在。

續製指定袋作宣傳教育

環保署表示，現時倉存有約1.7億個不同大小指定袋，生產成本約7400萬元。本報推算每個指定袋成本約0.435元。環保署除向公屋戶及簽訂《減廢回收約章》的私人住宅及屋苑免費提供指定袋，署方稱，日後亦會於與減廢回收有關的宣傳教育活動派發，強調政府對指定袋仍有需求。

署方1月公布有售指定袋及標籤的獲授權零售點，並上載至垃圾收費專題網頁，本報記者昨瀏覽該網頁，發現有關內容已不存在。署方表示，各零售商將停止售賣指定袋，將安排零售商退回所有未出售的指定袋。記者昨走訪北角及黃大仙區一帶逾10間零售點，均未見有上架。

至於4間指定袋供應商的合約，署方稱與指定袋供應商的合約並無硬性規定每月生產量，會按現時存貨量及未來指定袋的需求，繼續安排製造指定袋，其他情况會根據合約條款妥善跟進。

有不願具名的指定袋供應商昨回覆本報查詢表示，垃圾徵費三度延期對其公司有打擊，但明白業務有高有低。該供應商說，署方上月起已要求停產，雖重啟生產線不難，但對原定計劃有一定影響；又說過往政府財政充裕、港人教育水平高，不解在如此好條件下，本港在回收及減廢步伐仍較其他國家及地區緩慢，冀當局做好宣傳教育工作。

（垃圾徵費）

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