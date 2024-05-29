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港聞二

消息：當局研垃圾輸內地焚化 要顧內地民情技術問題 法規嚴格需中央批准

【明報專訊】政府提出垃圾徵費作為減廢方法但再度暫緩，未來會推行其他減廢、回收措施，以及興建兩項焚化爐設施，但仍未能應付垃圾產生數量；而堆填區又要於2035年關閉，正尋求在大灣區城市找出路。據知特區政府已與內地單位展開商討，探討把香港垃圾運往內地焚化爐處理是否可行，研議運送方式、處理灰燼及成本效益等技術問題，也要顧及內地民情反應；倘技術可行，須尋求中央批准，因目前內地對輸入境外垃圾有嚴格限制。

香港現時每日平均棄置1.1萬公噸都市固體廢物，而政府已承諾要在2035年關閉堆填區。政府正在石鼓洲興建首座先進焚化爐「源．島」，每日處理量3000公噸。政府亦預告，下月向立法會提出在屯門曾咀中部煤灰湖，興建第二座焚化爐，每日可處理4000公噸廢物，料2030年落成，但兩焚化爐未必足以應付需要。

或選深圳珠海等較近地方

政府前日宣布「暫緩」垃圾徵費，環境及生態局長謝展寰提及，「正在探索推動大灣區廢物資源處理一體化，共同發展綠色產業」。

政府消息人士透露，政府正與內地單位商議，探討運送廢物到內地焚灰是否可行，有可能選址深圳、珠海、惠州等較近地方，因若太遠，運送不符成本效益。

稱增內地貨源收入 屬互利

消息人士稱，內地焚化設施先進，焚化過程會轉化能電能，但部分設施目前有剩餘焚化量，而香港則有大量垃圾要處理。消息人士又表示，如香港再增建焚化爐要上百億元，故如能跟大灣區單位合作，內地單位有貨源及收入，合作屬互利，也可推動發展「無廢灣區」及區內綠色產業發展的目標。

不過，消息人士指跨境運送廢物需解決大量技術問題，如採用水路抑或陸路運送，運送時如何避免滋擾內地居民，也需考慮內地民情。同時，焚化一般家居垃圾，水分會較多，會影響燃燒效益，故要先探討技術是否可行。另一方面，內地在法例上對輸入廢料有嚴格限制，近年雖有案例，包括香港把建築填料運住台山作填海用途，以及把可循環再造的廢紙運到內地製再生紙等，但輸入垃圾做焚化產能目前未允許。

謝展寰昨在港台《千禧年代》被問及廢物是否會運到內地處理，他說「唔係咁簡單」，而是利用整體資源一同推展「無廢灣區」，強調本港仍會興建焚化爐，但若能兩地一起處理，相信更具成本效益。

指港地少 回收業界支持

內地在2018年實施洋垃圾禁令，本地環保回收業界亦受影響。香港環保廢料再造業總會會長劉耀成認為香港地少，根本不足以處理回收物料，以環保園正在施工的紙漿廠為例，將來回收的廢紙仍要造成紙漿，再運去內地紙廠造紙。劉又指出，近年追蹤技術愈趨成熟，可在每個貨櫃鎖上電子鎖，避免輸入洋垃圾，希望政府與內地商討，為回收物料覓出路。

明報記者

（垃圾徵費）

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