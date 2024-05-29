女童頭傷仁濟縫針 心臟停18分鐘危殆 院方指罕見查隱疾

入院時發燒清醒 X光無異常

仁濟醫院行政總監張子峯昨稱，女童上周六（25日）晚上在家中跌傷後，在父親陪同下由救護車送往該院急症室，輪候約1小時後診症。女童「後尾枕」有一個兩厘米長傷口，入院時亦因腺病毒感染發燒38℃，神智清醒，X光檢查證實胸腔及頭顱骨無異常後，展開傷口縫合程序。

縫針後失意識 疑缺血性腦病變

當晚11時10分護士為女童評估傷口，需縫3針，病人服務助理用被子和固定帶將女童固定於病牀，女童以俯臥姿勢接受縫針。晚上11時28分縫第一針時，女童有掙扎和哭泣，病人服務助理用手固定女童頭部，約3分鐘後完成縫針，但發現女童失去意識和脈搏，醫護即時搶救，包括為其插喉、注射強心針及心外壓，18分鐘後女童恢復心跳，翌日凌晨轉送瑪嘉烈醫院兒科深切治療部治療。

瑪嘉烈醫院兒童及青少年科部門主管方乃聰表示，女童臨牀被診斷為缺血性腦病變，超聲波檢查未發現心臟有異常，亦從女童父母知悉她無心臟病史及長期病患。方說女童仍昏迷，需用呼吸機、強心藥、控制腦部抽筋及水腫的藥物，再配合抗生素及靜脈營養液注射治療。

仁濟醫院沒正面回應是否涉及人為責任，強調事故罕見。代理九龍西醫院聯網總監阮家興多次強調事件非常罕見，已安排兒科和急症科專家檢視事件各項流程，多方面了解成因，包括女童有否隱疾可能導致心臟驟停。

院方：跟足程序 交專家檢視

被問縫針過程有否監測女童心跳等維生指數，張子峯說縫針時間短，一般僅靠臨牀觀察。至於病人服務助理固定女童頭部的做法，仁濟醫院急症室部門主管練偉雄稱，固定病童頭部是一貫做法，以令縫針順利及防止病童受傷，護士和病人服務助理跟足既有程序，針具亦經消毒，確保不會出現感染。張子峯稱紀錄未見有遺漏，而女童回復心跳時間比一般預期長，同樣有待專家調查。

兒科醫生：或腦出血 X光難檢測

仁安醫院兒科顧問醫生包志傑向本報表示，根據現有掌握資料，推測女童撞傷頭部可能出現腦出血、瘀血或腦震盪等，進而影響呼吸等功能，而X光無法檢測到腦出血及腦震盪，又稱兒童心臟驟停通常與呼吸問題有關，不同於成人多數因心臟本身疾病。他說一般醫生會透過病人狀態決定是否安排磁力共振掃描等進一步檢查，女童在3分鐘內惡化屬非常罕見。

包志傑續稱，急救通常以20至30分鐘為臨界點，18分鐘屬較長，料這幾天為關鍵期，而後遺症則需待女童腦部消腫後進一步檢查方能判斷。

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌認為事件罕見，現時難以評估成因，「真係咁啱縫針後心臟驟停」抑或兩者有因果關係，相信院方會循此方向調查。他提到女童縫針期間曾掙扎，仍需調查會否是當時太激動而激發隱性心臟問題。