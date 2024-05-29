暫任副校名單突現 港大校委通過 張翔指「震驚」 暫任首席副校王于漸變相降職

【明報專訊】香港大學校務委員會再現校政風波。港大正遴選4個副校長級職位，據悉校委會昨日突然處理數名副校長的暫任（interim）安排，一眾校委短時間內需審視名單及表決，校長張翔對安排表示反對及震驚，但仍無阻校委會投票通過名單。受校委會議決影響的包括現時暫任首席副校長兼署理行政及財務副校長王于漸的職位，王將改為擔任其他職務的副校長，變相降職。
明報記者 鄧佾文 林勵
本報昨向港大、王于漸查詢，正待回覆，至截稿前校方尚未公布校委會是次決定。
首席副校2022起公開招標
改化學教授任詠華暫任
據悉，校長張翔正處理多名副校長的甄選工作，但校委會昨日開會，會上提出議程，審議數名「暫任」副校長的人選安排，與會校委需在短時間內審視名單及表決。當中涉及自2019年起暫任首席副校長的王于漸，該職位2022年起已公開招標；最終校委會昨日表決通過，意味王于漸將被降級，而「首席副校長級」由理學院化學系講座教授任詠華暫任，王改暫任「副校長級」職務。據了解，會上討論名單並非張翔或經遴選程序提出，有指是主席王沛詩有參與；本報就此查詢，港大尚未回覆。據悉，張翔昨在會上提出反對並表達不滿，但會上有人稱校委會是港大最高權力架構，繼續表決人選。
名單未經校長建議 做法罕見
按一般暫任副校長的做法，港大校長會向校委會提議人選，但今次未經校長建議，通過數個暫任副校長決定，做法罕見。此外，港大遴選要職時會設遴選委員會，首席副校長在委員會中擔任重要職務。
近年港大高層職位屢現人事變動，現有4個副校長級職位公開招聘（見表）。其中因應署理行政及財務副校長（Acting Executive Vice-President）潘巍的任期今年1月中結束，張翔同月透過電郵公布，他向校委會建議王于漸同時暫任行政及財務副校長，今年1月21日起生效，因此王原本至少身兼兩職。
遴選遲無果 消息：有人「拉布」
多名校內人士及資深教員向本報透露，港大雖正遴選副校長等職位，但遲遲未敲定人選，有資深教授甚至形容有人「拉布」阻撓、影響大學運作。有知情人士提醒，校委會主席有制訂會議議程的權力，但不知主席與校長間如何討論。另有熟悉港大校委會運作的人向本報說，暫任人選一般毋須經公開招聘，一般由校長或管理團隊提出再於校委會通過，「校委會好少自己找人」，而校委會作為最高管治架構，有最終決定權。
校委會開會前，本報上周已分別曾向王沛詩及港大校長辦公室查詢，提交副校長人選至校委會時是否遇上阻力、王是否就高層人事有意見，截稿前未獲回覆；港大也未回應遴選副校長的工作進度。
張翔2018年擔任港大校長以來，校委會內部紛爭不斷。張去年面對匿名電郵的多項指控，包括遴選副校長（大學招展）無招標揀選獵頭公司；招聘醫學院長時指明人選要「具美國高校經驗」；不當處理內地捐款；去年缺席港大醫學院活動，引發誠信問題。校委會上月公布調查報告，稱對張翔的指控「不足以確立」，張發聲明回應「終於還我清白」，形容事件對港大造成難以彌補的傷害，希望大學「重回正軌，放下成見，擺脫干擾，回歸平靜」。
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