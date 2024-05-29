暫任副校名單突現 港大校委通過 張翔指「震驚」 暫任首席副校王于漸變相降職

明報記者 鄧佾文 林勵

本報昨向港大、王于漸查詢，正待回覆，至截稿前校方尚未公布校委會是次決定。

首席副校2022起公開招標

改化學教授任詠華暫任

據悉，校長張翔正處理多名副校長的甄選工作，但校委會昨日開會，會上提出議程，審議數名「暫任」副校長的人選安排，與會校委需在短時間內審視名單及表決。當中涉及自2019年起暫任首席副校長的王于漸，該職位2022年起已公開招標；最終校委會昨日表決通過，意味王于漸將被降級，而「首席副校長級」由理學院化學系講座教授任詠華暫任，王改暫任「副校長級」職務。據了解，會上討論名單並非張翔或經遴選程序提出，有指是主席王沛詩有參與；本報就此查詢，港大尚未回覆。據悉，張翔昨在會上提出反對並表達不滿，但會上有人稱校委會是港大最高權力架構，繼續表決人選。

名單未經校長建議 做法罕見

按一般暫任副校長的做法，港大校長會向校委會提議人選，但今次未經校長建議，通過數個暫任副校長決定，做法罕見。此外，港大遴選要職時會設遴選委員會，首席副校長在委員會中擔任重要職務。

近年港大高層職位屢現人事變動，現有4個副校長級職位公開招聘（見表）。其中因應署理行政及財務副校長（Acting Executive Vice-President）潘巍的任期今年1月中結束，張翔同月透過電郵公布，他向校委會建議王于漸同時暫任行政及財務副校長，今年1月21日起生效，因此王原本至少身兼兩職。

遴選遲無果 消息：有人「拉布」

多名校內人士及資深教員向本報透露，港大雖正遴選副校長等職位，但遲遲未敲定人選，有資深教授甚至形容有人「拉布」阻撓、影響大學運作。有知情人士提醒，校委會主席有制訂會議議程的權力，但不知主席與校長間如何討論。另有熟悉港大校委會運作的人向本報說，暫任人選一般毋須經公開招聘，一般由校長或管理團隊提出再於校委會通過，「校委會好少自己找人」，而校委會作為最高管治架構，有最終決定權。

校委會開會前，本報上周已分別曾向王沛詩及港大校長辦公室查詢，提交副校長人選至校委會時是否遇上阻力、王是否就高層人事有意見，截稿前未獲回覆；港大也未回應遴選副校長的工作進度。

張翔2018年擔任港大校長以來，校委會內部紛爭不斷。張去年面對匿名電郵的多項指控，包括遴選副校長（大學招展）無招標揀選獵頭公司；招聘醫學院長時指明人選要「具美國高校經驗」；不當處理內地捐款；去年缺席港大醫學院活動，引發誠信問題。校委會上月公布調查報告，稱對張翔的指控「不足以確立」，張發聲明回應「終於還我清白」，形容事件對港大造成難以彌補的傷害，希望大學「重回正軌，放下成見，擺脫干擾，回歸平靜」。

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