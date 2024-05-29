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港聞

港聞二

黎押前訪問料港終將「一國一制」 稱堅決反抗 不會認罪

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案昨第85日審訊，黎智英在2020年11月播出節目中指香港將來可能變成「一國一制」，不論傳媒、司法、教育都受影響，但港人不要「跪喺度接受佢」，而是要站着堅守法治和自由。同年12月黎還押，當月他接受外媒訪問，表示預計自己會坐牢，雖然不知何時開始以及維持多久，但絕對不會認罪，「作為堅決反抗的人，我是不會認罪」。

庭上播放2020年11月27日黎智英出席「香港監察」創辦人羅傑斯節目的片段，黎稱「很重要的是讓世界知道我們不只是為自己戰鬥，我們是在前線捍衛自由世界擁抱的價值」。黎表示對外國的支持感到鼓舞，認為他們能感受到港人的困境，會協助是自然不過的事。

針對香港的情況，黎提議要發展體制外的公民議會，讓議會充權成為一個正式的組織，強大到足以影響政府施政。黎重申離港不是他的選項，香港是他的家而這是他的宿命，他不會「跳船」，歷史會站在他們的一方。

受訪時稱情况未至於此

11月29日的節目嘉賓為美國記者及政治評論員Nicholas Kristof，在答問環節有觀眾問香港即將變成「一國一制」，還餘下什麼價值。黎稱是港人本身擁有的西方文化價值觀，雖然現時情况未至於此，但「再落去肯定就係一國一制」。他又批評警隊無法無天，「要拉咩人司法制度就畀佢拉」，稱除非中共改變對港的態度，否則警隊形象難以重建，只會愈來愈猖狂，警隊文化亦會愈來愈墮落和腐敗。

翻查資料，黎智英2020年12月11日遭加控勾結外國勢力罪，12月31日被終院下令還押。12月1日最後一集「Live Chat」節目，黎仍參與其中，同日他接受《霍士財經網》的線上訪問，表示翌日會到警署申請續保，他提到自己有另案在身，預計入獄是遲早的事，惟無論如何他都不會認罪。

被問到美國的對華政策時，黎呼籲拜登政府與中國進行貿易談判時，將新疆和香港的法治、自由和人權狀况放在首位。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）

相關字詞﹕蘋果日報 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 黎智英案 港區國安法

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