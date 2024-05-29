明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：廣州陳家祠：享譽「嶺南建築明珠」 雕繪工藝精

【明報專訊】廣州市中山七路的陳家祠又名陳氏書院，為廣東七十二縣陳姓宗族在廣州合資建設的合族祠，是廣東地區著名的宗祠建築，亦是中國現存規模最大、保存最完好、裝飾最精美的祠堂式建築，被譽為「嶺南建築藝術的明珠」，號稱「百粵冠祠」。

中國現存規模最大祠堂

陳家祠落成於清光緒十九年（1893年），佔地面積1.5萬平方米，主體建築面積6400平方米，陳家祠包括前院、西院、東院及後院，由9座廳堂、6個院落、10座廂房和長廊巷組成，以高達14.5米的正廳「聚賢堂」為中心。該祠堂建築大量採用石雕、磚雕、木雕、陶塑、灰塑、銅鐵鑄、繪畫等工藝，裝飾於廳堂內外的瓦頂、簷口、梁架、廊廡之間，集廣東民間建築裝飾工藝之大成。

1959年，陳家祠被定為廣東民間工藝博物館，現為國家一級博物館，是收藏、研究和展覽廣東地區為主，兼全國其他地區民間工藝的藝術類博物館；1988年列入全國重點文物保護單位；2008年更獲評為國家4A級旅遊景區。

灰塑是陳家祠建築裝飾藝術的一大亮點，處處可見，分佈廣泛。灰塑裝飾總長度達2500多米，平均高度為0.9米，總面積2448平方米。自1983年以來，陳家祠每隔五六年就要聘請專業復修人員翻新灰塑。陳家祠的灰塑作品主要裝飾在門額窗框、山牆頂端、屋簷瓦脊、亭台牌坊等處，題材包含人物、花鳥、蟲魚、瑞獸、山水及書法等。2008年，灰塑正式列入第二批國家級非物質文化遺產名錄。

此外，位於陳家祠第二進後側長廊上的柚木屏門雙面鏤雕，分別雕有「三顧茅廬」、「赤壁之戰」等歷史故事和民間傳說共20幅木雕，被讚譽為「木刻鋼刀雕就的中國歷史故事長廊」。祠堂還展出陶瓷、雕刻、刺繡等工藝精品，廣州琺瑯、金銀工藝，佛山剪紙、木刻，潮州面塑、稿末塑，陽江、潮汕、佛山地區的漆器，以及少數民族地區工藝等，還設有近代家具、書畫、文房四寶、茶藝等展廳和專室。

相關字詞﹕大灣區

上 / 下一篇新聞

暫任副校名單突現 港大校委通過 張翔指「震驚」 暫任首席副校王于漸變相降職
暫任副校名單突現 港大校委通過 張翔指「震驚」 暫任首席副校王于漸變相降職
女童頭傷仁濟縫針 心臟停18分鐘危殆 院方指罕見查隱疾
女童頭傷仁濟縫針 心臟停18分鐘危殆 院方指罕見查隱疾
消息：當局研垃圾輸內地焚化 要顧內地民情技術問題 法規嚴格需中央批准
消息：當局研垃圾輸內地焚化 要顧內地民情技術問題 法規嚴格需中央批准
1億個指定袋公屋派 零售點停售
1億個指定袋公屋派 零售點停售
沒重推徵費時間表 謝展寰：要顧民情 適時再提
沒重推徵費時間表 謝展寰：要顧民情 適時再提
簽減廢約章可獲派袋 物管業：值得參與
簽減廢約章可獲派袋 物管業：值得參與
倘因徵費加管理費 物監：應與業主協商
倘因徵費加管理費 物監：應與業主協商
周冠威《幻愛》撤映 MCL無提原因
周冠威《幻愛》撤映 MCL無提原因
穿制服避講粗口 的士車隊申牌超額 不利國安可釘牌 CCTV留底28天供警查閱
穿制服避講粗口 的士車隊申牌超額 不利國安可釘牌 CCTV留底28天供警查閱
申請者多擬與內地網約平台合作 運署：牌照無限制
申請者多擬與內地網約平台合作 運署：牌照無限制
私煙案宗數飈支數減 海關倡修例增罰則
私煙案宗數飈支數減 海關倡修例增罰則
4個月468假客服騙案 淘寶翁失44萬
4個月468假客服騙案 淘寶翁失44萬
賽車釀兩死 司機囚58月 求情稱「餘生愧疚」 官斥駕駛行為自私
賽車釀兩死 司機囚58月 求情稱「餘生愧疚」 官斥駕駛行為自私
公路失控猛撼「龍門架」 馬糞收集車司機送院不治
公路失控猛撼「龍門架」 馬糞收集車司機送院不治
NGO騙教局千萬撥款 董事判監4年半
NGO騙教局千萬撥款 董事判監4年半
產學研1+批出24項目 資助逾10億 涵8範疇涉醫藥AI新能源
產學研1+批出24項目 資助逾10億 涵8範疇涉醫藥AI新能源
評審其一原則 看「獨角獸」潛力
評審其一原則 看「獨角獸」潛力
灣區熱搜：灣區保育祠堂文化 有留鬧市有列古蹟 功能式微價值猶存
灣區熱搜：灣區保育祠堂文化 有留鬧市有列古蹟 功能式微價值猶存
灣區熱搜：深圳鄭氏宗祠：科企商廈環繞 摩登傳統相映
灣區熱搜：深圳鄭氏宗祠：科企商廈環繞 摩登傳統相映
灣區熱搜：江門祠堂街：集明清建築 曾有136座
灣區熱搜：江門祠堂街：集明清建築 曾有136座
黎押前訪問料港終將「一國一制」 稱堅決反抗 不會認罪
黎押前訪問料港終將「一國一制」 稱堅決反抗 不會認罪
【Emily】山東文物展 鎮館之寶《亞醜鉞》亮相 港出土文物同場展 對比齊魯嶺南文化
【Emily】山東文物展 鎮館之寶《亞醜鉞》亮相 港出土文物同場展 對比齊魯嶺南文化
【Emily】攝影泰斗鏡頭下香港 新聞博覽館辦「橋叔」專題展
【Emily】攝影泰斗鏡頭下香港 新聞博覽館辦「橋叔」專題展
【Emily】睽違6年 國際酒展重返香港
【Emily】睽違6年 國際酒展重返香港
【Emily】無創產檢之父盧煜明再奪國際大獎
【Emily】無創產檢之父盧煜明再奪國際大獎
明報65周年 多元精英 聚首一堂
明報65周年 多元精英 聚首一堂