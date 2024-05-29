評審其一原則 看「獨角獸」潛力

邱達根：歡迎落選者未來再交申請

邱達根稱，未有獲選並不代表研究本身不夠好，而是可能在其他領域未有完全準備，包括是否有與具經驗的投資者合作等。他歡迎今次未獲選團隊，未來再提交申請。他稱委員會有來自不同範疇的專家，包括投資領域、大學持份者等，從不同方面就評審給予合適意見，包括科研產品未來的市場潛力是否夠大。

據「產學研1+計劃」網頁介紹，計劃評審準則包括項目的創科內容、項目成果的商品化機會、團隊的技術及管理能力、項目能否配合政府政策或對整體社會有利，以及項目的財務因素。

審批委員會年初成立 任期兩年

政府今年1月成立督導委員會，負責審批「產學研1+計劃」的合資格申請項目，任期兩年，包括來自政府的兩名當然委員及13名非官員委員。非官員委員有來自浸大、港大、城大、中大、理大及科大的學者或管理層，包括理大校長滕錦光、浸大協理副校長（臨牀中醫藥）卞兆祥、港大經管學院院長蔡洪濱等；投資界包括大灣區共同家園投資有限公司總裁胡章宏、建銀國際董事長栗潛心等。