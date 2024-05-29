明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

產學研1+批出24項目 資助逾10億 涵8範疇涉醫藥AI新能源

【明報專訊】為大學科研團隊提供1000萬至1億元的「產學研1+計劃」，昨公布首輪申請結果，在接獲的94個申請項目中，共有24個項目獲批，資助金總額逾10億元。獲批的項目涵蓋8個範疇，包括健康及醫藥科學、新材料及新能源、人工智能（AI）及機械人等。創新科技及工業局長孫東致辭時表示，期望資助可惠及本港創科生態，帶動獨角獸企業誕生。有獲批資助團隊期望，可運用資金推動藥物臨牀應用。

創新科技署昨在政府總部舉行儀式，與24個大學研發團隊代表簽署合作備忘錄。「產學研1+計劃」只限教資會資助大學申請，申請者須在約5年內分階段完成項目，包括將科研成果轉化並推動商品化。資助配對發放，政府與業界及大學首階段資金投入最高為2比1。

阿茲海默基因治療研究獲資助

香港神經退行性疾病中心針對家族性阿茲海默症研發創新的基因組編輯療法，是獲批項目之一。中心首席科學家葉翠芬受訪稱，研發一款新藥需約3000萬元資金，其間須蒐集大量數據，同時要有後備方案以防失敗，故實際投入資金將更多。葉稱，在今次資助計劃下，政府及大學共同投入資金，有助投資者增加信心。

葉表示，團隊會分兩階段在5年內落實項目各環節，首階段冀3年內完成概念驗證，利用非人靈長類動物測試，驗證在人體的療效，這環節開支高昂；下階段會向國家藥品監督管理局提交新藥臨牀試驗（IND）申請，目標在第4至5年間與內地醫生合作，向病人展開臨牀測試；團隊亦希望向美國食品及藥物管理局（FDA）和歐洲藥品局（EMA）就臨牀測試提交申請。

城大太陽能電池目標中試生產

城大材料科學與工程學系講座教授任廣禹的獲批項目，是生產新一代的鈣鈦礦太陽能電池。他表示，其目標是利用資助款項，在未來一年半至兩年設立中試生產線，並已與亞比斯科技集團及港華能源研究院合作，將產品落地應用。

任廣禹團隊去年公布開發嶄新添加劑提高鈣鈦礦太陽能電池。任昨受訪稱，傳統運用矽晶材料生產光伏產品，但矽的熔點為攝氏逾1000度，消耗能源高，鈣鈦礦的熔點為攝氏約100度，同時可像印報紙般快速生產，生產成本亦較矽晶低一半。他形容，政府今次資助如打強心針，可加快生產設備到位，在歐美及內地都在發展新材料下，有助提高競爭力。

港大免疫療法治癌 盼5年後推出

獲批資助的亦包括港大微生物學系講座教授陳志偉成立的初創公司源衡生物，公司目標研發免疫療法治療癌症，首目標是為針對肝癌藥物展開臨牀試驗。合作伙伴醫克生物企業融資總監劉高原表示，目標5年後完成第二期臨牀測試推出市場；投資伙伴戈壁大灣區資深執行董事李冠樂稱，生物科技會是市場競爭的下一戰場，冀藉今次機會，促成藥物商品化。

明報記者

相關字詞﹕產學研1+計劃 創科線

上 / 下一篇新聞

暫任副校名單突現 港大校委通過 張翔指「震驚」 暫任首席副校王于漸變相降職
暫任副校名單突現 港大校委通過 張翔指「震驚」 暫任首席副校王于漸變相降職
女童頭傷仁濟縫針 心臟停18分鐘危殆 院方指罕見查隱疾
女童頭傷仁濟縫針 心臟停18分鐘危殆 院方指罕見查隱疾
消息：當局研垃圾輸內地焚化 要顧內地民情技術問題 法規嚴格需中央批准
消息：當局研垃圾輸內地焚化 要顧內地民情技術問題 法規嚴格需中央批准
1億個指定袋公屋派 零售點停售
1億個指定袋公屋派 零售點停售
沒重推徵費時間表 謝展寰：要顧民情 適時再提
沒重推徵費時間表 謝展寰：要顧民情 適時再提
簽減廢約章可獲派袋 物管業：值得參與
簽減廢約章可獲派袋 物管業：值得參與
倘因徵費加管理費 物監：應與業主協商
倘因徵費加管理費 物監：應與業主協商
周冠威《幻愛》撤映 MCL無提原因
周冠威《幻愛》撤映 MCL無提原因
穿制服避講粗口 的士車隊申牌超額 不利國安可釘牌 CCTV留底28天供警查閱
穿制服避講粗口 的士車隊申牌超額 不利國安可釘牌 CCTV留底28天供警查閱
申請者多擬與內地網約平台合作 運署：牌照無限制
申請者多擬與內地網約平台合作 運署：牌照無限制
私煙案宗數飈支數減 海關倡修例增罰則
私煙案宗數飈支數減 海關倡修例增罰則
4個月468假客服騙案 淘寶翁失44萬
4個月468假客服騙案 淘寶翁失44萬
賽車釀兩死 司機囚58月 求情稱「餘生愧疚」 官斥駕駛行為自私
賽車釀兩死 司機囚58月 求情稱「餘生愧疚」 官斥駕駛行為自私
公路失控猛撼「龍門架」 馬糞收集車司機送院不治
公路失控猛撼「龍門架」 馬糞收集車司機送院不治
NGO騙教局千萬撥款 董事判監4年半
NGO騙教局千萬撥款 董事判監4年半
評審其一原則 看「獨角獸」潛力
評審其一原則 看「獨角獸」潛力
灣區熱搜：灣區保育祠堂文化 有留鬧市有列古蹟 功能式微價值猶存
灣區熱搜：灣區保育祠堂文化 有留鬧市有列古蹟 功能式微價值猶存
灣區熱搜：廣州陳家祠：享譽「嶺南建築明珠」 雕繪工藝精
灣區熱搜：廣州陳家祠：享譽「嶺南建築明珠」 雕繪工藝精
灣區熱搜：深圳鄭氏宗祠：科企商廈環繞 摩登傳統相映
灣區熱搜：深圳鄭氏宗祠：科企商廈環繞 摩登傳統相映
灣區熱搜：江門祠堂街：集明清建築 曾有136座
灣區熱搜：江門祠堂街：集明清建築 曾有136座
黎押前訪問料港終將「一國一制」 稱堅決反抗 不會認罪
黎押前訪問料港終將「一國一制」 稱堅決反抗 不會認罪
【Emily】山東文物展 鎮館之寶《亞醜鉞》亮相 港出土文物同場展 對比齊魯嶺南文化
【Emily】山東文物展 鎮館之寶《亞醜鉞》亮相 港出土文物同場展 對比齊魯嶺南文化
【Emily】攝影泰斗鏡頭下香港 新聞博覽館辦「橋叔」專題展
【Emily】攝影泰斗鏡頭下香港 新聞博覽館辦「橋叔」專題展
【Emily】睽違6年 國際酒展重返香港
【Emily】睽違6年 國際酒展重返香港
【Emily】無創產檢之父盧煜明再奪國際大獎
【Emily】無創產檢之父盧煜明再奪國際大獎
明報65周年 多元精英 聚首一堂
明報65周年 多元精英 聚首一堂