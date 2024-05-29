產學研1+批出24項目 資助逾10億 涵8範疇涉醫藥AI新能源

創新科技署昨在政府總部舉行儀式，與24個大學研發團隊代表簽署合作備忘錄。「產學研1+計劃」只限教資會資助大學申請，申請者須在約5年內分階段完成項目，包括將科研成果轉化並推動商品化。資助配對發放，政府與業界及大學首階段資金投入最高為2比1。

阿茲海默基因治療研究獲資助

香港神經退行性疾病中心針對家族性阿茲海默症研發創新的基因組編輯療法，是獲批項目之一。中心首席科學家葉翠芬受訪稱，研發一款新藥需約3000萬元資金，其間須蒐集大量數據，同時要有後備方案以防失敗，故實際投入資金將更多。葉稱，在今次資助計劃下，政府及大學共同投入資金，有助投資者增加信心。

葉表示，團隊會分兩階段在5年內落實項目各環節，首階段冀3年內完成概念驗證，利用非人靈長類動物測試，驗證在人體的療效，這環節開支高昂；下階段會向國家藥品監督管理局提交新藥臨牀試驗（IND）申請，目標在第4至5年間與內地醫生合作，向病人展開臨牀測試；團隊亦希望向美國食品及藥物管理局（FDA）和歐洲藥品局（EMA）就臨牀測試提交申請。

城大太陽能電池目標中試生產

城大材料科學與工程學系講座教授任廣禹的獲批項目，是生產新一代的鈣鈦礦太陽能電池。他表示，其目標是利用資助款項，在未來一年半至兩年設立中試生產線，並已與亞比斯科技集團及港華能源研究院合作，將產品落地應用。

任廣禹團隊去年公布開發嶄新添加劑提高鈣鈦礦太陽能電池。任昨受訪稱，傳統運用矽晶材料生產光伏產品，但矽的熔點為攝氏逾1000度，消耗能源高，鈣鈦礦的熔點為攝氏約100度，同時可像印報紙般快速生產，生產成本亦較矽晶低一半。他形容，政府今次資助如打強心針，可加快生產設備到位，在歐美及內地都在發展新材料下，有助提高競爭力。

港大免疫療法治癌 盼5年後推出

獲批資助的亦包括港大微生物學系講座教授陳志偉成立的初創公司源衡生物，公司目標研發免疫療法治療癌症，首目標是為針對肝癌藥物展開臨牀試驗。合作伙伴醫克生物企業融資總監劉高原表示，目標5年後完成第二期臨牀測試推出市場；投資伙伴戈壁大灣區資深執行董事李冠樂稱，生物科技會是市場競爭的下一戰場，冀藉今次機會，促成藥物商品化。

明報記者