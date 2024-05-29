NGO騙教局千萬撥款 董事判監4年半

被告何顯華（55歲）為校聯支援協會（校聯）時任董事，文海欣（34歲）為校聯經理。辯方求情稱控方檢控延誤，望法庭酌情減刑；譚官認為案件無不合理的延誤，但考慮到案件至今已過7年，量刑時可對兩被告酌情減刑一個月。

經理頂證董事 量刑扣減50%

譚官先處理何顯華的3項控罪，並就兩項串謀詐騙罪以3年3個月監禁為量刑起點，而一項串謀使用虛假文書的副本罪則以2年9個月監禁為量刑起點；又指兩項控罪本質不同，應分期執行。譚官續稱，何作為案件主腦是加刑因素，而沒有刑事定罪紀錄、審訊時同意大部分控方案情則屬減刑因素，終就3罪判監4年半。

至於文海欣面對的兩項串謀詐騙罪，譚官均以3年監禁為量刑起點，因其成功頂證何顯華，可獲50%量刑扣減，無刑事定罪紀錄獲減刑一個月。其中一項控罪的6個月分期執行，兩罪共判囚1年10個月。

控方案情指何妻曹瑛為「扶苗關注協會」董事，夫婦於2015至2017年間，分別獲教育局撥款約650萬及380萬元，為清貧學生開設輔導班和興趣班。文海欣作供指何顯華在教育局督導探訪前夕，與導師重新簽約、上調導師當日的薪金，更指示她用「擦擦筆」（可修改的原子筆）填寫300多張支票，冒充向導師支付已上調的時薪，並着她用電腦更改銀行月結單的支票號碼和款項。

【案件編號：DCCC 1025/21】