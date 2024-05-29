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港聞二

公路失控猛撼「龍門架」 馬糞收集車司機送院不治

【明報專訊】一輛為馬會收集馬糞的外判商垃圾車昨午沿新田公路行駛，懷疑失控猛撼「龍門架」，車輛車頭嚴重撞毁扭曲。六旬男司機一度被困車內，消防將他救出，送院搶救後證實不治。新界北總區交通部特別調查隊正調查意外原因。

一度困車內 消防救出

66歲男死者胡寶鴻昨午近1時駕駛垃圾車沿新田公路往上水方向行駛，當駛至近新田交匯處時，車輛懷疑失控，先撞毁風琴式防撞欄，繼而衝前再撞向「龍門架」。男司機被困車內，多名途經駕駛者見狀報案。消防到場展開救援，其間升起升降台將司機救出。胡獲救時頭部及身體多處嚴重受傷，陷入昏迷。消防將事主放在俗稱「山兜」的擔架牀上，並為他配戴頭部固定器。傷者其後由救護車送往北區醫院，經搶救後證實不治。

警方接報後到場調查事故起因。現場所見，該輛垃圾車撞向路中心一組路牌的「龍門架」，車頭因撞擊變形扭曲，下方分隔石壆被撞至崩裂。「龍門架」旁一列防撞欄亦撞至飛脫，跌出路面。行車路遺下紙箱、扇葉等雜物，亦見一塊碎裂玻璃。

確認外判工 馬會表難過

現場消息稱，死者昨早約7時開工，首先到附近住宅收集垃圾，其後再到屯門一所騎術學校收集馬糞。事發時，他正前往上水雙魚河繼續收集馬糞，惟途經上址時，車輛突然失控肇禍。

馬會發言人確認，涉事司機所屬的外判承辦商，為馬會提供馬糞回收運輸服務。馬會對事件表示難過及哀悼。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，可致電3661 3800與調查人員聯絡。

相關字詞﹕新田公路

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