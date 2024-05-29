賽車釀兩死 司機囚58月 求情稱「餘生愧疚」 官斥駕駛行為自私

案情顯示，2021年10月31日，被告何文熙（現25歲）駕駛本田私家車，與一輛豐田私家車和一輛電單車從大尾篤停車場出發，沿新娘潭往沙頭角路。本田緊貼豐田，兩車先後越線超越其他車輛再加速。於事發左彎路段，豐田越線撼對頭駛來的林寶堅尼，本田亦與之相撞，電單車收掣不及倒地。調查發現當時豐田和本田時速約108及101公里。

控罪涉4名事主，林寶堅尼雷姓男司機與豐田馮姓男司機當場身亡，豐田蘇姓女乘客與本田袁姓女乘客重傷；另電單車司機與本田男乘客輕傷。被告與蘇是情侶，並認識馮及袁等人。辯方求情提及，當時被告一行人到大尾篤「遊車河」，被告與馮只是即興賽車鬥快。

友人受害 被告稱大受打擊

法官判刑指被告初犯，過往亦無交通定罪紀錄。被告對於事主與其家人表示歉意，他因事故大受打擊，並在求情信稱他餘生都會活在愧疚中。法官引述報告指被告精神狀態穩定，因事故而出現的情緒困擾已消退，重犯機會低。

至於案中死者與傷者，法官指雷無辜受害，其家人意想不到他會突然逝世；馮是家中獨子，家人感難過。蘇至今未完全康復，記憶受損及生活不能自理，袁則已康復。法官斥被告駕駛行為自私，罪責嚴重，惟考慮他認罪及接納他因好友牽涉事故而受打擊，判囚4年10個月。

【案件編號：DCCC 773/22】