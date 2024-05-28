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港聞

港聞二

中五生疑轉堂推窗墮斃

【明報專訊】一名中五男生昨於大埔校內墮樓，送院不治，佛教大光慈航中學表示全校師生感難過，已即時啟動危機處理小組協助師生消除疑慮和紓緩情緒，並已發家長信。教育局稱已即時向學校提供支援，會繼續與學校保持緊密聯絡，提供支援和協助。

昨中午12時許，警方接報大埔翠怡街一中學有男學生疑從高處墮下。17歲男事主多處骨折昏迷，由救護車送往威爾斯親王醫院搶救，惜終不治。警方相信事主從課室墮下，現場沒發現遺書，死因有待驗屍確定。案件列作送院時死亡。消息稱，事發為轉堂時間，中五男生突然推開窗戶墮樓，學校職員報案。據悉，事主無精神病及抑鬱症紀錄，有同學目擊事件，並形容事主平時表現良好，昨早似有點不開心。

另外，昨午2時許，警方接獲社工報案，一名12歲女童情緒激動爬出窗外，危坐蘇屋邨彩雀樓一高層單位外。警方接報到場，消防一度開氣墊戒備，事主經勸服返回安全位置。

12歲女高樓危坐

對於一日發生兩宗同類事件，教育局重申非常重視學生精神健康，教育局、醫衛局和社署去年12月推出校本三層應急機制，協助學校及早識別有自殺風險學生。另外教育局與社署安排非政府機構今年2至8月到訪約150所中學舉辦與精神健康相關的活動，提升學生對精神健康及求助的意識。

■防止自殺求助熱線

「情緒通」精神健康支援熱線： 18111

生命熱線： 2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

社會福利署： 2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

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