自由黨批最低工資「可加不減」忽視僱主 孫玉菡：領取者少影響有限

邵擔憂，最低工資「一年一檢」變相令僱主需每年提升全部僱員工資，質疑機制是否「集中關顧勞工界，而對於資方方面，沒有理會他們感受呢？」他亦擔心經濟不符預期或公司出現虧損下仍要加人工，對僱主構成壓力。

黨友李鎮強亦估計，「可加不減」機制將對許多行業帶來負面影響，建議仿效港鐵滾存計算機制，「今年先不減或者明年加不足，放到下一年才減一半或者減些少呢？」

孫玉菡回應稱，目前只有約1.7萬人領取最低工資，佔勞動市場約0.6%，對商界影響有限，相信不會引起很大漣漪效應。他又稱勞工競爭力和議價能力低，機制已平衡各方。

工聯會黃國認為，新檢討機制能確保最低工資追上通脹，但「共享經濟繁榮」門檻太高、關卡太多，質疑對基層勞工是否公平。孫玉菡稱方程式引入經濟增長因素，希望激勵勞資為本港經濟打拼，「做得成績好，大家都可以分享到成果」。

對於有議員認為每5至10年檢討機制並不理想，孫玉菡說政府接納最低工資委員會建議的5至10年檢討期限，希望留有空間和彈性，而方程式亦需時測試，時間太短會欠缺穩定。