明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

「要阻嚇」 撞死人消防司機刑期覆核被拒

【明報專訊】一輛消防車2020年12月於西貢公路近白沙灣路段撞斃六旬外籍單車漢，司機被裁定不小心駕駛罪成判囚4周，辯方隨即覆核判刑稱被告可能因而失去宿舍及申請公屋資格。案件昨於觀塘裁判法院處理，裁判官劉淑嫻表示，不能忽視案件對死者家屬帶來的委屈及困苦，法庭有責任阻嚇不負責任駕駛者；公務員犯案後失去職位及福利而影響家人，並不構成特別理由，拒絕辯方覆核，維持原判。

被告姚志明（57歲）案發為消防隊目，現已退休。劉官早前裁決稱，接納被告對強光敏感，事發時可能受光線反射影響，情急下扭軚，撞向左前方的死者及黑色私家車，行為未構成危險駕駛，改判被告不小心駕駛罪成，判囚4周、停牌12個月及需自費參與駕駛改善課程。

原判囚4周 辯方望緩刑

辯方昨陳辭指出，被告原早擬認不小心駕駛罪，事後深感後悔，曾為死者「打齋」做法事，其精神狀况亦嚴重受影響，還押4周間已感受牢獄之苦，望法庭能維持4周監禁，但改判緩刑。控方則認為原本判刑合理，比起家屬的傷痛是微不足道。

無法申請公屋不成特別理由

休庭約半小時後，劉官裁決稱，即使考慮到被告判囚後將不符合公務員申請公屋的資格，以及家人亦可能因收入限額而無法申請公屋，法庭仍認為不構成特別理由。劉官強調，當汽車由不負責任的人駕駛，有可能成為嚴重兇器，令事主終身傷殘或死亡，法庭判刑時也要顧及死者家屬因事件而感到的不平。

【案件編號：KTCC 920/21】

上 / 下一篇新聞

南大嶼研生態康樂走廊 涵歷奇度假登山吊椅等 料假日多吸6000客 環團憂變「災難」
南大嶼研生態康樂走廊 涵歷奇度假登山吊椅等 料假日多吸6000客 環團憂變「災難」
電力驟降擬納懲罰機制 政府：中電仍在考慮
電力驟降擬納懲罰機制 政府：中電仍在考慮
誘外傭開戶洗錢千萬 20人落網
誘外傭開戶洗錢千萬 20人落網
去年601瀉山泥 往年兩倍 推特別提示 針對局部地區高風險
去年601瀉山泥 往年兩倍 推特別提示 針對局部地區高風險
7區雨水工程申95億 議員批東區未思去年教訓
7區雨水工程申95億 議員批東區未思去年教訓
山竹毀樹冠救治無果 律政中心古樹周六斬
山竹毀樹冠救治無果 律政中心古樹周六斬
牙科街症初步登記 6·11提早至晚8時
牙科街症初步登記 6·11提早至晚8時
毅行者推40公里限定路線
毅行者推40公里限定路線
旅局200元優惠券 派8市自由行客
旅局200元優惠券 派8市自由行客
契仔遺囑鬧雙胞 清洪入稟求推翻遺孀 原獲餽贈家產 林黛子死後始聞另有新囑
契仔遺囑鬧雙胞 清洪入稟求推翻遺孀 原獲餽贈家產 林黛子死後始聞另有新囑
舉報Uber風波 汽總：多會員投訴未果斷取締白牌平台
舉報Uber風波 汽總：多會員投訴未果斷取締白牌平台
自由黨批最低工資「可加不減」忽視僱主 孫玉菡：領取者少影響有限
自由黨批最低工資「可加不減」忽視僱主 孫玉菡：領取者少影響有限
龍運撞泊路肩工程車 爆玻璃9客傷
龍運撞泊路肩工程車 爆玻璃9客傷
中五生疑轉堂推窗墮斃
中五生疑轉堂推窗墮斃
邀美軍前將領等訪談 黎：知道會惹大麻煩
邀美軍前將領等訪談 黎：知道會惹大麻煩
初選案周四周五裁決 傳媒搶先「霸位」
初選案周四周五裁決 傳媒搶先「霸位」
錄影會面 詹培忠：符證券法例 關你哋ICAC咩事？
錄影會面 詹培忠：符證券法例 關你哋ICAC咩事？
表行劫案 被告認接贓不認主腦
表行劫案 被告認接贓不認主腦
車牌識別系統建功 警擒涉販毒司機
車牌識別系統建功 警擒涉販毒司機
灣區熱搜：新技術凍眠荔枝上市 存一年鮮如初 去年存200噸應對歉收 今年力爭多存9倍
灣區熱搜：新技術凍眠荔枝上市 存一年鮮如初 去年存200噸應對歉收 今年力爭多存9倍
灣區熱搜：大小年現象兼暴雨 荔枝減產加價
灣區熱搜：大小年現象兼暴雨 荔枝減產加價
灣區手記：貢獻GDP ／文：尚東美
灣區手記：貢獻GDP ／文：尚東美
【Emily】香港文學舘開幕 李家超：信可做好橋樑角色
【Emily】香港文學舘開幕 李家超：信可做好橋樑角色
【Emily】港鐵推主題列車 多啦A夢游走3線
【Emily】港鐵推主題列車 多啦A夢游走3線
【Emily】教局邀1000中小生揮毫賀國慶
【Emily】教局邀1000中小生揮毫賀國慶
【Emily】台灣新聞攝影大賽 明報記者得獎
【Emily】台灣新聞攝影大賽 明報記者得獎