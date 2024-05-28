「要阻嚇」 撞死人消防司機刑期覆核被拒

被告姚志明（57歲）案發為消防隊目，現已退休。劉官早前裁決稱，接納被告對強光敏感，事發時可能受光線反射影響，情急下扭軚，撞向左前方的死者及黑色私家車，行為未構成危險駕駛，改判被告不小心駕駛罪成，判囚4周、停牌12個月及需自費參與駕駛改善課程。

原判囚4周 辯方望緩刑

辯方昨陳辭指出，被告原早擬認不小心駕駛罪，事後深感後悔，曾為死者「打齋」做法事，其精神狀况亦嚴重受影響，還押4周間已感受牢獄之苦，望法庭能維持4周監禁，但改判緩刑。控方則認為原本判刑合理，比起家屬的傷痛是微不足道。

無法申請公屋不成特別理由

休庭約半小時後，劉官裁決稱，即使考慮到被告判囚後將不符合公務員申請公屋的資格，以及家人亦可能因收入限額而無法申請公屋，法庭仍認為不構成特別理由。劉官強調，當汽車由不負責任的人駕駛，有可能成為嚴重兇器，令事主終身傷殘或死亡，法庭判刑時也要顧及死者家屬因事件而感到的不平。

【案件編號：KTCC 920/21】