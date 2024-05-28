契仔遺囑鬧雙胞 清洪入稟求推翻遺孀 原獲餽贈家產 林黛子死後始聞另有新囑

原告是有「金牙大狀」之稱的清洪，被告為龍宗瀚妻Lam Chi Ying Suichun。根據入稟狀，龍宗瀚是林黛和龍繩勳之子，龍宗瀚祖父是雲南省主席龍雲，外祖父為全國政協副主席程思遠。清洪稱為捍衛「契仔」龍宗瀚的利益而入稟興訟，要求法庭推翻新遺囑。

入稟狀指出，1990年代清洪透過中聯辦的朋友介紹認識在懲教署任職的龍宗瀚。在清洪鼓勵下，龍宗瀚於城大修讀法律，假期則在清洪的大律師事務所工作。雖然龍宗瀚未能考取資格晉身法律界，但與清洪保持緊密關係。約2005年，清洪陪同龍宗瀚前往北京探望住院的程思遠，及後出席程的喪禮。同年，清洪和龍上契，高院前法官阮雲道親證兩人成為契父子。

指契仔與妻疏離 不離婚為不分產

2007年龍繩勳逝世，龍宗瀚繼承父親全部豐厚遺產，包括渣甸山花園大廈的物業，龍宗瀚生前一直居於該寓所。清洪憶述只見過龍宗瀚之妻一次，龍指着位於花園大廈地面的女子，告訴清洪她是自己的妻子。龍從沒正式介紹妻子讓清洪認識，更表示與妻子疏離，夫婦不同住。

2009年12月15日，龍宗瀚到訪清洪的事務所，披露和妻子關係惡化，但不欲離婚及與妻子攤分家產，他主動提出立下遺囑，死後將所有資產贈予清洪，當天簽訂遺囑並保存在清洪的事務所。其後龍宗瀚和清洪不時約見。清洪和龍的相熟親友均知道，龍在妻子以外有多名伴侶。

龍另與一間律師行的法律文員Billy Mak在公私事上往來密切。

新舊遺囑只隔數周 見證人突憶起

龍宗瀚2022年11月13日離世後，Billy Mak在清洪提問下回覆說，龍沒訂立其他遺囑。但喪禮後數天，Billy Mak稱獲龍的遺孀告知龍有份新訂遺囑，列明龍的遺孀才是唯一繼承人。清洪指出，新遺囑在2010年1月11日訂下，與舊遺囑只相隔數周，Billy Mak事後突然記起自己是新遺囑的見證人，質疑新遺囑的有效性。

【案件編號：HCAP18/24】