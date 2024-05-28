7區雨水工程申95億 議員批東區未思去年教訓

稱建渠僅稍疏導 促東區建蓄洪池

渠務署昨向立法會發展事務委員會提交文件，就旺角、黃大仙、觀塘、九龍城、東區、沙田及西貢、大埔共7項雨水排放系統改善工程，申請95.169億元撥款，已同步招標。其中黃大仙及東區的工程醞釀超過6年，終於上馬。

去年世紀黑雨導致柴灣變成澤國，政府今次就2018年提出的「港島東區雨水排放系統改善工程—第1期」申請撥款約2.7億元，分別在柴灣、筲箕灣及北角興建共長約1.8公里的雨水渠；至於雨水排放隧道則有待完成詳細設計後再申請撥款。

梁熙認為，工程難以解決東區面對極端天氣的燃眉之急，渠道僅能輕微疏導雨水，如果面對去年般的山洪暴發，很可能再次水浸。他稱今次工程本應一早展開，而當局又沒因應去年暴雨調整計劃，令人失望，促請政府考慮在東區興建蓄洪池。

摩士工程提9年 議員盼確保合時宜

黃大仙是去年暴雨另一重災區，當局早於2015年建議在摩士公園興建蓄洪池，今次向立法會申請約19.6億元興建。根據文件，工程預計5年內分階段完成，當中蓄洪池工程料需時4年半。

黃大仙區議員黎榮浩冀立法會盡快批出撥款，當局盡量壓縮工程時間，爭取早日落成。他預期渠道改善工程毋須5年才竣工，相信短期內有助減低水浸風險。黎榮浩說，今次蓄洪池及相關渠道改善工程於9年前提出，期望政府確保相關防洪標準與時並進，避免建成後才發現「不夠用」。

九龍城需時最久 重置遊樂場

立法會九龍中議員楊永杰認為，政府必須做好前期規劃及監督工程進度，確保不會延期和超支，建議定期向區議會匯報工程進展。「九龍城雨水排放系統改善工程」預計需時6年，是7項工程中最久，楊永杰稱因涉重置亞皆老街遊樂場，區內交通因應工程改道等，要平衡工程及對居民和交通影響。