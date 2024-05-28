去年601瀉山泥 往年兩倍 推特別提示 針對局部地區高風險

土力工程處副處長（港島）岑家華稱，去年9月世紀暴雨期間錄得181宗山泥傾瀉，當中七成影響道路、行人路、寮屋和建築物。岑稱，初步調查顯示，山泥傾瀉主因是來自溪澗、引水道或排水渠的溢流，被泥石和枯葉等阻塞的渠道會溢出大量雨水，冲刷及滲入斜坡，影響斜坡穩定，造成山泥傾瀉。他提到，筲箕灣耀興道嚴重山泥傾瀉亦是由上方引水道溢流引發，耀興道料本月底重開。

正做瀉泥治水系統研究 年內完成

被問到今年雨季山泥傾瀉風險，岑家華稱視乎每場雨而定，難以天文台早前預測的全年雨量推算，但處方正就近年極端暴雨引發大型山泥傾瀉做系統性調查和研究，今年內完成，當中會研究如何治理溢流，例如建排水隧道及透過科技自動監察渠道淤塞等。

對於新推出的特別提示，岑家華稱旨在針對局部地區大雨持續、但香港廣泛地區山泥傾瀉風險尚未達需發出警告的情况，處方在新機制下會透過「特別提示」列出風險較高地區，提醒市民注意。

識別500會影響車道斜坡

岑表示，處方會根據過去24小時滾存雨量評估地區風險，再發出「特別提示」，舉例本月初將軍澳大雨便有可能觸發提示。 他說，參考以往數據，當過去24小時雨量達300至400毫米，會有較多山泥傾瀉出現，惟強調是否發出特別提示並沒有雨量「硬指標」，因仍需視乎大雨影響範圍、相關地區斜坡數量等，形容新增的特別提示為較「動態」的警告。

新儀器蒐山坡數據 製數碼模型

至於處方早前識別的約500個會影響唯一往來行車道的政府人造斜坡，岑透露包括石澳道、嶼南道、新清水灣道、北潭路等，處方在巡查的同時會即時就有需要斜坡做簡單預防維修，例如加回斜坡表面、清理渠道等。

提到山泥傾瀉處理工作，岑稱山泥傾瀉現場範圍大，部分地方難以到達及難派人到場評估，部門已透過科技增強處理和應對能力，去年9月利用無人機、攀爬機械人、空載及手提式激光掃描系統等，配以遙感探測技術，蒐集天然山坡及山泥傾瀉現場空間數據，製作數碼模型。他形容有關技術有助處方了解具體坡面情况，評估災後風險及進行緊急工程。