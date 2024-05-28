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誘外傭開戶洗錢千萬 20人落網

【明報專訊】今年首季涉詐騙案及洗黑錢案的家庭傭工數目比去年增加，有本地洗黑錢集團涉誘騙外傭開戶洗黑錢，警方上周六（25日）起展開代號「凌煙」的反洗黑錢行動，以涉嫌串謀洗黑錢罪拘捕20人，包括14名印尼籍女子，他們涉嫌利用17個傀儡戶口清洗逾1000萬元犯罪得益。警方相信案件涉黑社會背後操控，將繼續追查資金去向。

涉17傀儡戶口39騙案

被捕6名本地男子及14名印尼籍女子皆持香港身分證，年齡29至63歲，當中6男2女為集團骨幹，其餘為傀儡戶口持有人，分別報稱裝修工、家庭傭工、清潔工及無業。東九龍總區重案組高級督察吳銘鋒稱，集團涉於去年11月至今年4月，以數千元招攬外傭開立銀行戶口，清洗共約1000萬元犯罪得益。調查顯示，相關戶口涉39宗詐騙案，包括網上購物騙案、墊支款項騙案、網上情緣騙案等，損失金額約540萬元，單宗最大損失45萬元。

報酬千元起 藉搵快錢招徠

警方指出，犯罪集團利用印尼外傭做中介人，以每個戶口1000至2500元報酬，招攬欲「搵快錢」的外傭開戶，集團成員會相約他們到公園、快餐站及酒店房間，利用手機應用程式協助他們開立戶口。同時，騙案事主會將款項存入該批傀儡戶口，集團再將資金多次轉帳至不同戶口，以逃避追查。

警方相信行動已瓦解一個活躍於本地的洗黑錢集團，並在涉案酒店房間、被捕人身上及住所檢獲涉案銀行卡、電話卡及紀錄銀行戶口登入資料的記事冊。警方呼籲，外傭中介公司及僱主若留意外傭有不尋常收入和支出，可提醒對方，將戶口借出供他人洗黑錢須負刑責。

相關字詞﹕洗黑錢

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