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南大嶼研生態康樂走廊 涵歷奇度假登山吊椅等 料假日多吸6000客 環團憂變「災難」

【明報專訊】發展局建議發展「南大嶼生態康樂走廊」，涵蓋長沙、水口、石壁和貝澳，包括增設歷奇設施、優質度假住宿、登山吊椅及露天博物館等。局方認為該處可促進地區經濟，透過提供配合地區特色、四季皆宜的休閒康樂設施，打造成在香港旅遊度假好去處，亦可推動保育。有關注團體憂慮當局以保育名義「消費」大嶼山郊野環境，興建碼頭令大型船往來，或會影響附近水域的江豚。

發展局：有投資者擬參與

引市場可減負擔

發展局向立法會發展事務委員會提交文件，簡介南大嶼構建生態康樂走廊的研究建議。局方表示，經初步接觸，有私人機構或投資者表示有興趣參與部分項目，認為可引入市場創意和資源，且可減少政府開支負擔。政府今起開展為期兩個月的公眾參與活動，以蒐集持份者意見，再優化及深化建議內容和細節。

根據發展局建議，長沙會打造成康樂樞紐，下長沙可建立具地標性的訪客中心，提供餐飲、零售、觀景設施，亦提供室內及戶外場地舉辦全年不同活動，例如市集；上長沙沙灘增設多元化親水休閒康樂活動及配套設施，包括水上活動及康樂中心、休閒及歷奇水上活動區、休閒碼頭、沙灘營地等；上長沙山林則可增設繩索歷奇等設施、登山吊椅及優質度假住宿等。

長沙康樂樞紐 石壁善用水塘

水口推動保育 貝澳優質營地

至於石壁，當局計劃善用水塘和海景，增添適合休閒寧靜、文化歷史及拍攝愛好者的設施，以「露天博物館」為概念，在水塘旁邊提供文物徑；在水壩行車路旁會加建行人路，供訪客觀賞水塘及附近景色。水口方面，政府建議善用豐富天然資源，增設推動保育工作的教育中心，介紹具保育價值的沙坪和馬蹄蟹等，以及傳統鄉村文化習俗。

當局計劃在貝澳灣西面提供行人步道，從貝澳沙灘經行山徑連接至山坡上的引水道，讓訪客觀看樹林生態，欣賞貝澳灣和芝麻灣美景，並在山坡發展以自然生態為主題的優質營地，以體驗式教育學習自然生態。

發展局稱，前年基線調查發現，假日平均每日約2700人到訪長沙、水口、石壁和貝澳，估計各設施建成後，假日旅客數目每天增加約4000至6000人；當局計劃加強陸上和水上交通連接，並探討控制訪客數量措施，例如透過網上預約或提供實時交通和人流等，讓訪客有更好旅遊體驗，確保生態環境不受破壞。

政府研措施控制客量

環團質疑藉保育「消費」郊野

守護大嶼聯盟召集人謝世傑向本報稱，憂慮當局以保育名義「消費」大嶼山郊野環境。他對於政府個別建議有相當保留，甚至反對，其中留意到「休閒碼頭」會伸出海灣250米，除海岸線受破壞，由於該處為淺灘帶，換言之建碼頭是希望大型船可停靠，屆時會有更多船往來，影響附近的江豚。

謝認為當局對於南大嶼的承載力研究不足，若周末增加4000至6000人到訪，將影響居民，而街坊並非不歡迎旅客到來，但當局需考慮如何令居民不受太大影響，否則會成為「大嶼山嘅災難」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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