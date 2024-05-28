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港聞

港聞二

表行劫案 被告認接贓不認主腦

【明報專訊】數名劫匪2019年12月打劫銅鑼灣一間表行，搶去總值逾76萬元的名表。涉案兩名內地漢早前承認搶劫罪，各判囚8年；被指為劫案「主腦」的男子否認搶劫罪，昨於高院受審。控方開案陳辭稱，被告承認接收劫匪搶回來的手表，而證據顯示他不僅接贓，而是計劃的主腦。控方表示，被告雖不在案發現場，但參與其中，須承擔搶劫罪責。

被告李嘉文（現29歲）承認處理贜物罪，但否認搶劫罪受審。控方開案陳辭稱，2019年12月22日下午6時許，匪徒敲碎銅鑼灣廣場一間表行的櫥窗，搶去總值逾76萬元的12隻二手名表，其間用槍指嚇保安。

兩同黨均稱被告是主腦

犯案後獲酬5000及1000元

控方表示，審訊將傳召已認罪的同黨李富超和李健良作供。根據李富超的說法，被告是劫案主腦，事前叫他前往香港「工作」，他遂從內地來港。李富超供述，被告曾叫他買槌仔和準備替換衣物，又告知搶劫目標和路線。在被告指示下，李富超當日在表行行劫，事後將手表交予被告，獲發5000元報酬。

控方續稱，李健良亦供稱被告是劫案主腦。根據李健良的證供，他曾質疑槌仔能否打碎表行櫥窗，被告回答其岳父為表行裝修，知悉槌仔能打破櫥窗。李健良事後將手表交給被告，獲發1000元報酬。

控方透露，被告2021年9月從內地返港，在深圳灣口岸被捕，警誡下稱「我無做過」。在警方錄影會面中，被告承認自己的岳父從事裝修工作，李富超和李健良問他是否有意一起行劫，被告表明拒絕。被告又稱，李富超將搶回來的手表藏於自己的單位，並向自己借錢。

【案件編號：HCCC 72/22】

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