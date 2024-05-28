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港聞

港聞二

錄影會面 詹培忠：符證券法例 關你哋ICAC咩事？

【明報專訊】立法會前議員詹培忠及其子詹劍崙涉於2013至2015年間與內地商人馬鐘鴻秘密「賣殼」，案件昨在區院續審。庭上播放詹培忠的錄影會面片段，他同意曾「賣殼」給馬，但忘記賣出多少股份。當廉署人員問沽出的4600萬股亞洲資源股份是否賣給馬，詹表示絕無印象，「股票要嚟買、要嚟賣」，只要符合證券法例要求，「關你哋ICAC咩事？」

控方傳召廉署時任高級調查主任唐宇鋒作供，他於2018年11月27日與詹培忠作錄影會面。庭上播放該次會面經過，廉署方面表明懷疑詹氏父子涉貪污，令馬鐘鴻可以發行可換股票據，並懷疑他們涉串謀詐騙。詹稱他與馬不熟絡，只知馬在內地從事地產業務及擁有一間證券公司，雙方唯一往來就是2013年起的「買賣殼」事宜。

稱忘記收益 買賣雙方情願

廉署人員問「賣殼」收益多少，詹稱忘記金額，並指買賣是雙方情願，事件與廉署無關，除非廉署欲調查是否涉貪污賄賂。廉署人員指出，廉署發現亞洲資源另一名股東吳良好沽出股份後，買入詹持有的公司百德國際股份，再將股份轉讓給4名與詹有關的「人頭」，詹表示這涉及另一公司，與亞洲資源沒有關係。

稱證監查《收購守則》撤案

詹又稱，證監會曾就上述兩間公司以《收購守則》調查他，但已撤案。詹稱「守則嚟㗎，唔可以講成串謀詐騙」，質疑廉署故意針對他，並稱即使違反《收購守則》，最嚴厲懲罰只是施加「冷淡對待令」。

曾入獄 稱廉署戴有色眼鏡

廉署人員重申懷疑詹氏父子涉貪污，詹則指廉署「用有色眼鏡嚟對付我」。最後詹提及他擔任立法會議員多年，更是香港唯一出獄後還能再次當選的議員，故他欲表達「做錯事係唔會獲得社會嘅認同」，並自稱「只係做買賣，點解要犯法」。

【案件編號：DCCC 439/22】

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