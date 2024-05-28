邀美軍前將領等訪談 黎：知道會惹大麻煩

彭定康受訪 談共產黨「威脅」

庭上播放黎智英2020年11月13日Live Chat with Jimmy Lai節目，當日嘉賓為前港督彭定康，他提到共產黨對民主國家的價值觀構成威脅，黎回應稱，英國在殖民時代制定香港法制，港人享有言論、宗教等自由，當自由被剝奪便會上街；又稱中國是經濟強國，另一方面卻在推行「洗腦教育」，國際需多加小心。

彭定康認為中國正與世界搏擊，認同國際應反抗；又提到中共對新疆維吾爾族穆斯林和其他少數民族猶如實施「種族滅絕」，「我們必須為自己挺身而出」。黎智英問有否意見給港人，彭定康稱當時的情况不好說，有些人決定移民，他希望西方社會可以向有意在英語國家念書的學生提供津貼等，又提醒港人確保下一代明白「愛中國不等於愛共產黨」。

黎：處境愈危 港獲愈多關注

11月19日的節目中，黎稱他縱可離港也不會離開，若其處境愈危險，香港所獲關注愈多，當時是他一生中最好時刻，若然入獄可能更好；他重申國際社會的支持很重要，「香港可以講係喺窒息之中」，若然國際不再關心香港新聞，「我哋就好大鑊㗎喇」。

11月20日及29日的嘉賓分別為以色列前副總理Natan Sharansky及美軍前副參謀長Jack Keane。黎在節目中稱知道與Sharansky等人對話會惹上「大麻煩」，但他必須堅持，因有很多人跟隨他，「如果我退縮，他們都會退縮」。黎向Keane分享，認為當時新任美國總統拜登採取的多邊主義會削弱特朗普政府對華方針。

控辯同意再播片17小時

Keane同意美國要與盟友合作解除中國、伊朗、俄羅斯等國家的威脅，又稱特朗普過往十分支持台灣，拜登管治下台灣政權變得脆弱。據壹傳媒時任行政總裁張劍虹早前證供，他曾向黎表達邀請Jack Keane上節目會否很敏感，擔憂是勾結外國勢力，黎當時回覆會「去到盡」、「我無得褪」。

控方原定今天播畢片段，但昨稱與辯方商討後決定再播放約17小時片段，預計下周播畢。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）