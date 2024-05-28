【Emily】港鐵推主題列車 多啦A夢游走3線

輕鐵主題列車嘅車身以深藍色為主，配上巨型「100%朋友召喚鈴」同多個造型、表情嘅多啦A夢圖案。車門就化身成「隨意門」，車頭同車尾仲有多啦A夢嘅招牌叮噹同紅色尾巴，車廂嘅天花、吊環、座位等亦有多啦A夢身影。

東鐵線及機場快線主題列車嘅車廂同樣到處都見到多啦A夢，仲有「隨意門」色調嘅車門。其中機場快線主題列車天花佈滿多啦A夢圖案，而由法寶「說謊鏡」化身嘅「型仔多啦A夢」只會喺東鐵線主題列車限定現身，記得把握機會同佢合照嘞。

多啦A夢特展加長至8‧11

另外，「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港）嘅主辦方噚日宣布，為咗畀更多粉絲感受多啦A夢嘅魅力，特展決定加場，展期延長一星期去到8月11日。