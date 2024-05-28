明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】香港文學舘開幕 李家超：信可做好橋樑角色

【明報專訊】位於灣仔茂蘿街嘅「香港文學舘」噚日舉行開幕禮，特首李家超透過視像致辭，祝賀文學舘正式成立；佢形容文學舘未來嘅工作任重道遠，知道文學舘除咗會畀市民同海內外遊客近距離欣賞珍貴嘅館藏，亦會積極舉辦文學傳播、教育培訓、文藝沙龍等活動。

文體旅局長楊潤雄、中聯辦副主任盧新寧、馬會副主席廖長江、中國作家協會副主席李敬澤，同埋香港文學舘舘長潘耀明等主持揭牌儀式。李家超話，有信心文學舘能發揮好橋樑角色，將香港、內地和海外嘅文學界人士，以至廣大市民連接埋一齊，讓香港文學走向更廣闊嘅天地。

位於百年建築灣仔茂蘿街7號

「香港文學舘」位於灣仔茂蘿街7號，李家超特別提到呢座喺1910年代建造嘅歷史建築，見證社會超過一個世紀嘅變遷，文學舘喺呢座百年歷史建築成立，介紹香港文學百年發展歷程，特別有意義。佢話好期待文學舘成為促進文學傳承和發展、加強文學創作同互動嘅重要平台。

潘耀明致辭話，香港文學舘透過文學嘅媒介傳播香港文化，畀到更多人了解香港嘅社會嬗變同歷史經驗，有助建立公眾對香港文化嘅認同。馬會有份捐助起文學舘，廖長江致辭話馬會積極響應國家「十四五」規劃中支持香港發展成為中外文化藝術交流中心嘅願景，佢期望文學舘成立能向市民同遊客展示香港文學嘅豐富面貌同文化底蘊，讓中華文化不斷發揚光大。

上 / 下一篇新聞

南大嶼研生態康樂走廊 涵歷奇度假登山吊椅等 料假日多吸6000客 環團憂變「災難」
南大嶼研生態康樂走廊 涵歷奇度假登山吊椅等 料假日多吸6000客 環團憂變「災難」
電力驟降擬納懲罰機制 政府：中電仍在考慮
電力驟降擬納懲罰機制 政府：中電仍在考慮
誘外傭開戶洗錢千萬 20人落網
誘外傭開戶洗錢千萬 20人落網
去年601瀉山泥 往年兩倍 推特別提示 針對局部地區高風險
去年601瀉山泥 往年兩倍 推特別提示 針對局部地區高風險
7區雨水工程申95億 議員批東區未思去年教訓
7區雨水工程申95億 議員批東區未思去年教訓
山竹毀樹冠救治無果 律政中心古樹周六斬
山竹毀樹冠救治無果 律政中心古樹周六斬
牙科街症初步登記 6·11提早至晚8時
牙科街症初步登記 6·11提早至晚8時
毅行者推40公里限定路線
毅行者推40公里限定路線
旅局200元優惠券 派8市自由行客
旅局200元優惠券 派8市自由行客
契仔遺囑鬧雙胞 清洪入稟求推翻遺孀 原獲餽贈家產 林黛子死後始聞另有新囑
契仔遺囑鬧雙胞 清洪入稟求推翻遺孀 原獲餽贈家產 林黛子死後始聞另有新囑
「要阻嚇」 撞死人消防司機刑期覆核被拒
「要阻嚇」 撞死人消防司機刑期覆核被拒
舉報Uber風波 汽總：多會員投訴未果斷取締白牌平台
舉報Uber風波 汽總：多會員投訴未果斷取締白牌平台
自由黨批最低工資「可加不減」忽視僱主 孫玉菡：領取者少影響有限
自由黨批最低工資「可加不減」忽視僱主 孫玉菡：領取者少影響有限
龍運撞泊路肩工程車 爆玻璃9客傷
龍運撞泊路肩工程車 爆玻璃9客傷
中五生疑轉堂推窗墮斃
中五生疑轉堂推窗墮斃
邀美軍前將領等訪談 黎：知道會惹大麻煩
邀美軍前將領等訪談 黎：知道會惹大麻煩
初選案周四周五裁決 傳媒搶先「霸位」
初選案周四周五裁決 傳媒搶先「霸位」
錄影會面 詹培忠：符證券法例 關你哋ICAC咩事？
錄影會面 詹培忠：符證券法例 關你哋ICAC咩事？
表行劫案 被告認接贓不認主腦
表行劫案 被告認接贓不認主腦
車牌識別系統建功 警擒涉販毒司機
車牌識別系統建功 警擒涉販毒司機
灣區熱搜：新技術凍眠荔枝上市 存一年鮮如初 去年存200噸應對歉收 今年力爭多存9倍
灣區熱搜：新技術凍眠荔枝上市 存一年鮮如初 去年存200噸應對歉收 今年力爭多存9倍
灣區熱搜：大小年現象兼暴雨 荔枝減產加價
灣區熱搜：大小年現象兼暴雨 荔枝減產加價
灣區手記：貢獻GDP ／文：尚東美
灣區手記：貢獻GDP ／文：尚東美
【Emily】港鐵推主題列車 多啦A夢游走3線
【Emily】港鐵推主題列車 多啦A夢游走3線
【Emily】教局邀1000中小生揮毫賀國慶
【Emily】教局邀1000中小生揮毫賀國慶
【Emily】台灣新聞攝影大賽 明報記者得獎
【Emily】台灣新聞攝影大賽 明報記者得獎