【Emily】香港文學舘開幕 李家超：信可做好橋樑角色

文體旅局長楊潤雄、中聯辦副主任盧新寧、馬會副主席廖長江、中國作家協會副主席李敬澤，同埋香港文學舘舘長潘耀明等主持揭牌儀式。李家超話，有信心文學舘能發揮好橋樑角色，將香港、內地和海外嘅文學界人士，以至廣大市民連接埋一齊，讓香港文學走向更廣闊嘅天地。

位於百年建築灣仔茂蘿街7號

「香港文學舘」位於灣仔茂蘿街7號，李家超特別提到呢座喺1910年代建造嘅歷史建築，見證社會超過一個世紀嘅變遷，文學舘喺呢座百年歷史建築成立，介紹香港文學百年發展歷程，特別有意義。佢話好期待文學舘成為促進文學傳承和發展、加強文學創作同互動嘅重要平台。

潘耀明致辭話，香港文學舘透過文學嘅媒介傳播香港文化，畀到更多人了解香港嘅社會嬗變同歷史經驗，有助建立公眾對香港文化嘅認同。馬會有份捐助起文學舘，廖長江致辭話馬會積極響應國家「十四五」規劃中支持香港發展成為中外文化藝術交流中心嘅願景，佢期望文學舘成立能向市民同遊客展示香港文學嘅豐富面貌同文化底蘊，讓中華文化不斷發揚光大。