灣區手記：貢獻GDP ／文：尚東美

記得當日在香港跟這些同事談到駐廣州工作事宜，曾說過生活上有什麼需要或欠缺的，可以詢問一下，有就用，沒就買。最近整理了一下駐站物資卻發現了有趣現象，就是平白多了一些東西出來，例如牀單枕頭套，還有拖鞋等，打開雪櫃，咦！怎麼又多了一塊牛油，明明還有一大塊未吃完。

事後問同事，原來他們太客氣，生怕用了駐站別人的東西，所以自行買了生活所需，聽罷有點哭笑不得，像牀單枕頭套這些本來就預留了額外數量供他們用，結果預留的沒用到，現在數量還增加了，以後其他同事就可以勤力一點換牀單了，保證供應充足。其實過去也有派駐的同事有這情况，曾有喜歡煲湯的同事沒注意廚房已有兩大罐紅棗，又自行買了一袋回來，結果現在紅棗氾濫，天天冲水飲都不能短時間用完。

雖然說這是因為同事顧慮用錯其他同事的東西，但也側面反映網購的魔力，價錢不高令他們覺得自掏腰包也沒相干，最終當然是重複消費，為國家的GDP作出了貢獻。

除了物資，還記得同事來廣州前，十分擔心去到陌生地方會找不到題目，筆者當時安慰：「正因為陌生，你會覺得處處都是題目，就怕你不夠主動去發掘而已。」事實上也是，因為他們來到廣州後，回港前都不約而同懊惱：「我還有什麼什麼題目未約到，好想做完才回去啊！」

而對長駐的同事而言，香港同事的到來也帶來得着。雖然我們對大灣區已不陌生，但還是要保留着對樣樣事物的陌生初心，因為需要不陌生的，是我們對大灣區發展背景的了解，而不是對題目新鮮感的減少。

文：尚東美