灣區熱搜：大小年現象兼暴雨 荔枝減產加價

綜合內媒報道，包括廣州增城、東莞厚街、鳳崗等產區的荔枝收成均不樂觀，有東莞果農表示掛果率僅為去年20%，部分果園幾近無果，產量恐見近10年新低。東莞市荔枝協會會長趙吉慶表示，這主要受天氣因素影響，在荔枝成花初期雨水不多，盛花和坐果時雨水過多。至於荔枝價格，趙吉慶稱受產量銳減影響，東莞主要荔枝品種價格或翻倍，其中妃子笑預計漲到每斤20元（人民幣，下同），糯米糍漲至每斤50至60元，桂味甚至可能去到每斤80元以上。

至於廣東省最大的荔枝產區茂名市，位於高州根子鎮元壩村的荔枝園，雖然妃子笑、白糖罌等早熟品種產量僅下降兩成左右，但桂味、黑葉等中遲熟品種則受挫嚴重，許多樹沒有揚花，產量大幅下降。

除了異常氣候因素外，大小年現象對今年荔枝產量也有一定影響。去年是荔枝大年，部分荔枝樹營養消耗過大，一定程度抑制了花芽形成，導致今年開花率低，進而影響產量。茂名市農業農村局指出，相較其他荔枝主產區，今年茂名荔枝產量總體情况尚良好。目前國家荔枝龍眼產業技術體系茂名綜合實驗站已培育出既無大小年問題、品質也較優的品種，未來將全面推廣。