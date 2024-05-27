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港聞二

【Emily】污水廠喉故障「污泥溢」 屎味襲沙田

【明報專訊】沙田一帶噚日瀰漫一陣「屎味」！濃烈臭味喺中午傳出後，唔少沙田友喺facebook群組報告情况，有人形容係「五百年一遇的屎臭」、「成個第一城都係屎味」。渠務署晏晝喺facebook交代話係城門河畔嘅沙田污水處理廠喉管故障導致，「小量污泥溢出」，並向市民致歉。

有稱礙運動 有馬迷同聞臭味

Emily噚日晏晝兩點去到第一城時已經聞唔到屎味，但喺石門賽艇中心一帶聞到有啲坑渠味。下晝約3時，Emily嘅同事喺吐露港公路出九龍方向，去到科學園附近聞到異味，去到污水廠附近惡臭味濃烈。市民陳小姐同潘先生每個周末都會喺沙田踩單車，陳小姐話噚日朝突然聞到好大陣坑渠味，潘生就形容係屎味，仲話氣味濃烈到影響做運動。

街坊對臭味有唔同形容，有人話係垃圾味、淤泥味，有人話似以前運豬火車陣屎味，有碧濤花園居民就話早上落樓聞到好「攻鼻」，要即刻上番樓暫避。噚日係賽馬日，有沙田馬場馬迷都話聞到臭味。

渠務署話，噚日接近中午，沙田污水處理廠內嘅污泥同廚餘共消化系統其中一段喉管發生故障，廠房範圍內有小量污泥溢出。署方對今次事故引致嘅不良氣味及對沙田和馬鞍山一帶市民造成嘅影響表示歉意。

傍晚6點半清理完成

署方又話，傍晚6點半清理工作完成，話根據環保署於城門河嘅實時水質監測，溶解氧量及酸鹼值並無異常，水中渾濁度錄得有短暫升幅後已回落，而有關氣味亦已消散，唔會對人體帶來負面影響。涉事設施亦停止運作並檢查維修，署方正調查故障原因，亦會採取措施避免類似事件再發生。

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