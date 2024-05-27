尚海龍：政府需吸經濟人才 增決策穿透力

尚海龍2011年任職中國移動時，獲安排從北京來港工作，初時抱着「漂的心態」，無打算長期居留，但後來妻子來港，又誕下兩個女兒，「陰差陽錯」下留港發展。對於這個決定，他形容心情經歷過一番起伏：剛到香港時覺得社會繁榮、文明，但由2011年到2020年，卻見香港「一路走差的路線」，政治風波不斷，當時心情「愈來愈沉重，香港好像一直在向下跌……我一直覺得香港是整個中國最好的地方、最發達的地方，但最後連安定都沒有了」。

港最大吸引力：教育及特區護照

對於內地仍有大量「高才」來港，身兼高才通協會會長的他說，協會做過調查，發現香港對來港人才最大的吸引力是教育及特區護照，「香港的教育始終比較多元，有津貼有直資有國際學校，家長有主動性作出選擇」，特區護照亦令他們取得一個「國際便利的身分」。他承認當中有人視香港為「跳板」，取得居留權後再到外國發展，但相信只佔極少數。

不過尚海龍指出，香港的就業及創業環境對內地高才欠缺吸引力，稱香港經濟行業狹窄，請得起這批人才的行業都是地產、金融，但來港的高才不少是從事創科、新能源、互聯網等行業，形容「高才來了之後，好像漏斗中間的樽頸位」。

政府數據顯示高才通人才每月入息中位數為5萬元，尚海龍則提出質疑，認為香港不可能創造出那麼多月入5萬的職位。他認為要解決高才就業問題，政府要高度重視新來港人士的創業工作，加快創科產業發展步伐。他相信這批來港創業的人才，有可能加速香港經濟的多元發展，「深圳從一個很落後的漁村，發展到今天超過香港的國際都市，誰創造這個奇蹟呢？不都是人才」。

稱深圳官員企業背景多

澳門採「責任鏈制」助執行

尚海龍直言，香港所面對的外部環境，變化快於現在的管治變化，政府效率低下。他指自己曾比較深圳和前特首林鄭月娥年代的管治團隊背景，發現深圳政府班子來自企業的官員佔比高達四成，但林鄭團隊大部分是AO（政務官）出身，而且社會學系畢業佔多，「我覺得這個結構，很多時候是社會學的思維，反而深圳更多是經濟學的思維」。

他又比較澳門管治架構，稱澳門的組織建設注重「穿透能力」，由特首、司長、顧問、廳長等，一層層採取「責任鏈制」，令決策「穿透能力」變強；但香港公務員體系是「小馬拉大車」，寥寥問責官員領導17萬名公務員，官員「穿透能力」不足，決策難以快速有效執行。他指香港以往是「政治博弈的大棋盤」，現在應採取「無限公司」（意指無限制）的經營思維，改善制度加強效率，推進各項建設。

尚又指，香港已先後錯失「互聯網時代」和「移動互聯網時代」，因此既無網絡安全意識，硬件配套亦跟不上，並提到近期公私營機構的資訊安全事故頻仍。他認為香港必須「補回」錯失，在新的技術革命時代勿再落後，包括AI人工智能時代的到來。

（香港怎麼辦）