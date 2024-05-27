張欣宇：希望體制與巿民能建立信任

生於上海、在深圳長大的張欣宇，2008年內地高考取得不俗的成績，可入讀內地一流大學，最終選擇了港大土木工程系，「我是看TVB、ATV長大的，對香港感覺上更近一點，北方反而覺得很遙遠」。來港多時，張欣宇目睹10多年來兩地的變化，直言與內地同輩朋友比較，內地向上流動的機會的確更多，「內地30幾歲已經可以做到一間很大企業的總經理，如果做創科投資，可能已經是一間上巿公司老闆，當然都可能失敗，但在內地就有很多成功的故事……香港的發展比較平穩」。他歸因於兩地發展階段不一樣，「內地現在都慢慢進入一個未必是那麼高速，而是強調高質量發展的階段」。

8．31作例 稱溝通非空想

近年不時聽到內地人對香港的批評，張欣宇承認部分新來港人士覺得香港欠缺效率、落後，認為這些人士若覺得香港不適合，他們是有退路；而那些最終選擇留下來的，很多是欣賞香港的價值，「他們有條件成為『一國兩制』最堅定的支持者」。他認為香港尊重個體、私人財產、人與人之間的分寸感和距離感，以及與國際的自由聯通、不同意見都可表達等特質，「這些都很吸引人」，他希望這些特質不會改變。

張欣宇是反修例8‧31事件發生時的太子站站長，這經歷成為他從政的動力，「那時候我就想，究竟我們發生了什麼事？為什麼人與人之間，突然就這樣撕裂，互相仇恨」。晉身立法會後，他積極協助反修例受影響或被捕者，認為政府以至整個體制與巿民之間要建立信任，「因為一個社會，我們說拼經濟，想搞好發展，其實要大家齊心、團結，有一個共同認同的方向」。

他不認為這種信任不可能建立。他指「8‧31」發生後日日有巿民包圍太子站，某天他有點衝動，與包圍車站的巿民在站外傾談個多小時，說出所見所聞，「我發現他們個個都相信了，有一個聽完後甚至哭了出來，說他終於打開了心結」。這段經歷，令他相信只要大家心平氣和地溝通，「很多事情未必一定要搞到水火不相容，或者未必是一定要放棄誰」。

「兩邊都要配合 掌權者責任更大」

張欣宇相信，那些不選擇移民、留下香港的巿民，很多都是想香港好，這是一個基礎去重建信任、修補撕裂，在這個過程中，「掌握權力的人，應該要做多一點，雖然兩邊都要配合，要肯走近一點，但始終掌握權力的人，責任更大」。他認為自己作為有公權力的人，會要求自己多做一點， 若有人求助，只要是合理的事，「我不管那人過去的立場是什麼，不會要先看看他過去3年的facebook的post（帖文）後才決定幫不幫他」。他相信，只要體制內的人能幫到巿民解決問題，他就會少一點動機用體制外的方法去解決。

（香港怎麼辦）