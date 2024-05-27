3個新香港人 3種冀望

【系列完】

明報記者 林藹純 鄭啟智 劉思昆

洪雯：一個城市「幾個香港」 分歧需彌合

2001年從上海到香港大學攻讀博士學位的洪雯，在港扎根20年。她回憶初初來港的感受，「這裏好開放，我好鍾意香港嘅文化氣質，現代得來又好傳統，幾分鐘可以上山下海，這種大收大放，是很有魅力的」。在她眼中，這個城市最大問題是出現「兩個香港」、「三個香港」。

現在香港被指落後，洪雯卻有另一觀點：「內地在電子支付的領先，是因為後發優勢，以往內地城巿的傳統零售業不方便，我來香港時內地連信用卡都用不了。」但她承認，香港過去10多年經歷很多政治鬥爭，令發展停滯不前，相反內地發展卻天翻地覆，「深圳多年前都面對轉型痛苦，但現在已成為中國的矽谷」。

在洪雯眼中，香港最大問題是社會經濟上出現「兩個香港」、政治上出現「三個香港」，指「兩個香港」、「三個香港」若不彌合，香港發展會面對極大困難。「兩個香港」是指精英階層的香港和中產基層的香港，她說前者享盡香港發展的「紅利」，後者則機會匱乏、前景暗淡。

經濟「兩個香港」 產業房屋入手

洪雯認為彌合「兩個香港」要從房屋和產業政策入手，為中產階層搭建房屋和就業「台階」，成為以中產為主體的橄欖形社會。她批評政府房屋政策「既不長遠，又沒有策略，甚至沒有願景，沒有靈魂」，以回應方式制訂政策。她說，房屋是向上流動的途徑，但政府為解決劏房問題，將七成資源用於公屋，結果年輕人甚至為了申請公屋，拒絕升職加薪，人為造成中產向下流。她認為公屋應該是向上流動的階梯，現在卻成終點，每年回收率只達1%，失去流轉作用，建議政府從新分配房屋資源，搭建台階興建更多中產房屋。

至於產業方面，洪雯指香港產業結構單一，令年輕人投入職場的選擇狹窄，亦阻礙向上流動。她認同政府近年推動創科、文化創意等產業，創造更多中產職位，自言一直提倡政府開設港版淡馬錫，就是希望以此支持產業發展，現在政府終於開設「香港投資管理有限公司」，認為可「倒逼」官員發展產業。對於有意見認為香港創科難與深圳競爭，洪雯並不認同，稱香港資金、資訊、數據、貨物都可自由流通，直到現在仍然保持開放，「我有很多朋友來香港創業，他們就是看中這地方的自由流通，內地有些不方便做或者做不到的，香港提供了一個很好的落腳點給他們」。

政治「三個香港」 不應只為「深藍」

除了社會經濟的「兩個香港」，洪雯指政治上另有「三個香港」，即深藍、深黃及中間一群。她認為深黃不接受中央政府一套，暫難改變，只能通過《國安法》及23條規範行為底線，但政府應該爭取中間一群的認同。她認為現時所做的，卻只是以深藍為對象，忽視中間一群，「香港一國兩制的終極目標是要人心回歸，你不做中間這一部分人的工作，不讓他們對國家產生歸屬感和認同感，不可以說是人心回歸」。她以愛國主義教育為例，要令港人認同國家，應採取「潤物細無聲」的做法，不是「大張旗鼓去做一些雷聲大雨點小的事情，你做很多事情，好像政治正確……好像唱國歌，他是不是真正從心底裏面感受到對國家的自豪感？」她說有內地朋友來港一年，就笑言唱國歌的次數多過在內地數十年。

洪雯強調，香港要與內地城巿「不同」，才有價值；香港開放、多元、法治、自由、機會平等、國際化等核心價值，才是港人安身立命的根本所在。

（香港怎麼辦）